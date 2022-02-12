Россия возобновит международные рейсы из пяти городов

На заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции решено увеличить количество регулярных международных рейсов на взаимной основе. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

Решение принято с учетом эпидобстановки в отдельных странах. Так, с семи до 14 вырастет количество рейсов из Москвы в Будапешт, и с четырех до семи - из Санкт-Петербурга в столицу Венгрии. Из Москвы в Коломбо (Шри-Ланка) самолеты будут летать четыре раза в неделю, а не два. До шести вырастет количество рейсов в Берлин из Калининграда (сейчас два), а в Дюссельдорф из этого российского города самолеты будут летать пять раз в неделю.

С первого марта решено увеличить количество регулярных рейсов в неделю в Грецию по маршрутам Москва - Корфу (с четырех до семи), Москва - Миконос (четыре), Санкт-Петербург - Афины, Санкт-Петербург - Салоники, Жуковский - Ираклион, Екатеринбург - Ираклион (с частотой два рейса на каждом маршруте). С первого же марта будут сняты ограничения на выполнение регулярных и чартерных рейсов из пунктов России, открытых для международных полетов, на Кипр.

Кроме того, с 21 февраля возобновятся полеты из международных аэропортов Нижневартовска, Ставрополя, Ханты-Мансийска, Якутска и Абакана по открытым направлениям с частотой, определенной для других пунктов России, из которых возобновлено международное авиасообщение.

Оперативный штаб также рекомендовал гражданам перед вылетом за границу пройти вакцинацию для защиты от новой коронавирусной инфекции.