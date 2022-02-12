На Эльбрусе начался фестиваль снежных фигур

На горнолыжном курорте "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии впервые проходит фестиваль снежных скульптур.

Как сообщили в пресс-службе "Кавказ.РФ", выставка работ скульпторов организована на станции "Мир" на высоте 3500 метров. Фестиваль продлится два дня - 12 и 13 февраля. Участвуют в нем мастера из Ставрополя. На суд зрителей они представят фигуры медведя, моржа, лисы и кита. Кроме того, построена горка для малышей.

С фигурами можно сфотографироваться, а также пообщаться со снежными скульпторами и узнать у них секреты мастерства.

Медведь, морж, лиса и кит останутся зимовать на самой высокой горе Европы. "Сколько они смогут простоять, пока неизвестно: у курорта это первый опыт создания выставки снежных скульптур", - добавили в пресс-службе "Кавказ.РФ".