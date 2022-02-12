Правительство одобрило расширение ТОР "Столица Арктики"

Правительство одобрило расширение территории опережающего развития (ТОР) "Столица Арктики" в Мурманской области для строительства перегрузочного комплекса СПГ. Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин.

В границы территории будет включен земельный участок в поселке Видяево и часть акватории порта Мурманск.

"Благодаря принятому решению в экономику региона поступит не менее 5,83 млрд рублей инвестиций, а компания-инвестор попадет в число резидентов ТОР и получит преференции в виде сниженных ставок по налогам и страховым взносам и режима свободной таможенной зоны", - отметили в пресс-службе кабмина.

Проект будет реализован в 2022-2023 годах.