Санитарный врач назвала продукты, необходимые для организма в феврале

Правильное питание в конце зимы имеет особое значение. Организм уже длительное время сталкивается с перепадами температур, нехваткой солнечного света, да и общая эпидемиологическая обстановка здоровья не прибавляет. В связи с этим санитарные врачи призывают уделить внимание правильному питанию.

Как следует из памятки, подготовленной Екатериной Антиповой, экспертом Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии, и распространенной Роспотребнадзором по Петербургу, в первую очередь нужно позаботиться о том, чтобы в достаточном количестве получать витамин С. Он в содержится не только в цитрусовых, но и в шиповнике, облепихе и смородине, из них можно готовить полезные отвары. Также витамин С есть в хурме, киви, брокколи, квашеной капусте, красном перце и даже запеченном картофеле.

Нужен в конце зимы и витамин А. Он не только ответственен за зрение, но и поддерживает здоровье кожи и в целом иммунитет. Общеизвестно, что витамином А богата морковь. Но помимо нее, нужный витамин есть в молочных продуктах, яйцах, печени, тыкве, шпинате, батате, а также орехах и бобовых культурах. К слову, эти продукты богаты и витаминами группы В. Рибофлавин, фолиевая кислота и другие витамины из этой категории помогают сохранить мышцы в тонусе, поддерживают работу сердца.

Также в свой рацион в конце зимы имеет смысл включить продукты, богатые клетчаткой, они помогут организму очиститься и поддержат микрофлору. Из свежих овощей и фруктов в большом количестве клетчатка содержится в яблоках, сельдерее, брюссельской капусте, авокадо. Также она присутствует в сухофруктах, особенно в изюме и кураге, в бобовых, например, в фасоли. Кроме того, клетчатка есть в фисташках и гречке.