Санитарный врач назвала продукты, необходимые для организма в феврале

Новости

Ушаков сообщил о предпосылках для провокаций украинских военных 22:45
Ушаков: Байден в беседе с Путиным упоминал санкции 22:28
Комаровский назвал ошибку, которую часто совершают при головной боли 22:28
Пушилин назвал провокацией взрыв на Донбассе 21:51
Шотландские ученые выявили вред от длительного использования парацетамола 21:35
Более 5 тысяч военных с коронавирусом находятся под наблюдением врачей 20:57
Митрополит Иларион: Буду болеть за горнолыжников! 20:42
В США отложили процедуру одобрения вакцинации детей до 5 лет против COVID-19 20:36
"Бавария" проиграла "Бохуму", пропустив четыре гола за тайм 20:30
МИД раскритиковал провокационную кампанию Запада вокруг Украины 20:16
Кацалапову может потребоваться операция на спине в конце сезона 19:58
Зеленский не согласился с Западом по поводу "вторжения" 19:44
Кацалапов: Чтобы победить французов, надо кататься наотмашь 19:24
Путин обсудил с Лукашенко реакцию США и НАТО на предложения РФ по гарантиям безопасности 19:13
Зеленскому выдвинули ультиматум по Минским соглашениям 18:58
Издание The Washington Post встало на защиту российской фигуристки Камилы Валиевой 18:35
Движение судов в проливе Босфор приостановлено из-за поломки сухогруза 18:30
К Земле приближается астероид размером с четыре Эйфелевы башни 18:25
Названы предварительные место и дата прощания и похорон Зинаиды Кириенко 18:24
Фигурист Глеб Смолкин: Атмосфера Олимпиады чувствуется, даже несмотря на антиковидные меры 18:16
В московском регионе продлен "желтый" уровень погодной опасности 18:12
Глава Пентагона Остин распорядился вывезти с Украины 150 военных инструкторов США 18:10
Немка Нейс выиграла золото в скелетоне на ОИ-2022 18:07
Путин провел телефонный разговор с Макроном 17:55
Шойгу обсудил по телефону с министром обороны США вопросы безопасности 17:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Викторина: Сможете ли вы по фото понять, где оно сделано
Викторина: Сможете ли вы по фото понять, где оно сделано
Расписание трансляций олимпийских соревнований на 12-13 февраля
Расписание трансляций олимпийских соревнований на 12-13 февраля
12.02.2022 22:36
Рубрика: Общество

Санитарный врач назвала продукты, необходимые для организма в феврале

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Правильное питание в конце зимы имеет особое значение. Организм уже длительное время сталкивается с перепадами температур, нехваткой солнечного света, да и общая эпидемиологическая обстановка здоровья не прибавляет. В связи с этим санитарные врачи призывают уделить внимание правильному питанию.

Фото: iStock
Эксперты назвали продукты, которые нельзя мыть перед приготовлением

Как следует из памятки, подготовленной Екатериной Антиповой, экспертом Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии, и распространенной Роспотребнадзором по Петербургу, в первую очередь нужно позаботиться о том, чтобы в достаточном количестве получать витамин С. Он в содержится не только в цитрусовых, но и в шиповнике, облепихе и смородине, из них можно готовить полезные отвары. Также витамин С есть в хурме, киви, брокколи, квашеной капусте, красном перце и даже запеченном картофеле.

Нужен в конце зимы и витамин А. Он не только ответственен за зрение, но и поддерживает здоровье кожи и в целом иммунитет. Общеизвестно, что витамином А богата морковь. Но помимо нее, нужный витамин есть в молочных продуктах, яйцах, печени, тыкве, шпинате, батате, а также орехах и бобовых культурах. К слову, эти продукты богаты и витаминами группы В. Рибофлавин, фолиевая кислота и другие витамины из этой категории помогают сохранить мышцы в тонусе, поддерживают работу сердца.

Также в свой рацион в конце зимы имеет смысл включить продукты, богатые клетчаткой, они помогут организму очиститься и поддержат микрофлору. Из свежих овощей и фруктов в большом количестве клетчатка содержится в яблоках, сельдерее, брюссельской капусте, авокадо. Также она присутствует в сухофруктах, особенно в изюме и кураге, в бобовых, например, в фасоли. Кроме того, клетчатка есть в фисташках и гречке.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Медицина и здоровое питание

Главное сегодня

Путин обсудил с Лукашенко реакцию США и НАТО на предложения РФ по гарантиям безопасности
Захарова пояснила причину оптимизации посольства России на Украине
Россия увеличивает число рейсов в Венгрию, Шри-Ланку и Германию
МИД России: Оружие Запада для Украины уходит на черный рынок
Итоги разбирательств в КАС по делу Валиевой огласят 14 февраля
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно сдавать ПЦР-тест
Как обезопасить себя при посещении сайтов и соцсетей