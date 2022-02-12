Смольный: Петербург преодолел пик пятой волны коронавируса

Пик пятой волны коронавируса в Петербурге пройден. Об этом на своей странице "ВКонтакте" заявил глава комитета по здравоохранению Северной столицы Дмитрий Лисовец.

Стоит отметить, что Петербург пока занимает лидирующие позиции по числу новых случаев коронавируса. Так, 12 февраля в Городе на Неве выявили 21689 заражений, а в Москве - 14336.

Однако, по словам Лисовца, в Петербурге сокращается количество пациентов под медицинским наблюдением. На 12 февраля больничный открыт у 287 тысяч петербуржцев, 11 февраля было 290 тысяч человек, 10-го - 297. То, что число людей на больничном не растет, а сокращается, как поясняет глава комздрава, и позволяет говорить о том, что пик пройден.

В стационарах есть свободные койки, даже в детских больницах, за которые переживали сильнее всего, не занято 36 процентов мест.

Стабилизируется и ситуация в поликлиниках, на которые сейчас приходится наибольшая нагрузка. Еще несколько недель назад ситуация осложнялась тем, что в поликлиниках массово болели врачи. Сейчас они постепенно выходят с больничных. Им в помощь отправлено около 1900 студентов медицинских вузов и колледжей, а также 500 врачей больниц и 300 волонтеров.