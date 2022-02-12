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Рубрика: Общество

Смольный: Петербург преодолел пик пятой волны коронавируса

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Пик пятой волны коронавируса в Петербурге пройден. Об этом на своей странице "ВКонтакте" заявил глава комитета по здравоохранению Северной столицы Дмитрий Лисовец.

Фото: iStock
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Стоит отметить, что Петербург пока занимает лидирующие позиции по числу новых случаев коронавируса. Так, 12 февраля в Городе на Неве выявили 21689 заражений, а в Москве - 14336.

Однако, по словам Лисовца, в Петербурге сокращается количество пациентов под медицинским наблюдением. На 12 февраля больничный открыт у 287 тысяч петербуржцев, 11 февраля было 290 тысяч человек, 10-го - 297. То, что число людей на больничном не растет, а сокращается, как поясняет глава комздрава, и позволяет говорить о том, что пик пройден.

В стационарах есть свободные койки, даже в детских больницах, за которые переживали сильнее всего, не занято 36 процентов мест.

Стабилизируется и ситуация в поликлиниках, на которые сейчас приходится наибольшая нагрузка. Еще несколько недель назад ситуация осложнялась тем, что в поликлиниках массово болели врачи. Сейчас они постепенно выходят с больничных. Им в помощь отправлено около 1900 студентов медицинских вузов и колледжей, а также 500 врачей больниц и 300 волонтеров.

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