В Новгороде открыли "горячую линию" для боящихся экзаменов школьников

В Великом Новгороде при областном центре психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи открылась специальная "горячая линия" для школьников девятых и одиннадцатых классов, которые боятся сдавать экзамены, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Подростков будут консультировать по будням в рабочее время. Если психологи почувствуют, что школьники не обойдутся разговором по телефону, их пригласят в центр.

Как отметили организаторы проекта, выпускники школ, особенно одиннадцатиклассники, оказались в сложном положении. Пандемия длится уже второй год, выпускной экзамен в девятом классе у них и так пришелся на первый год ограничений, через несколько месяцев ребятам покидать школу, а пандемия все еще не закончилась.

Ограничения отразились не только на настрое учеников, но и на характере образовательного процесса.

Примечательно, что звонить на "горячую линию" смогут не только сами школьники, но и их родители, а также педагоги. ЕГЭ и ГИА всегда были волнующими для всех участников процесса, но в этом году - особенно.