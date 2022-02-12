В Петербурге младенца госпитализировали из-за побоев

Ребенок, которому не исполнилось и года, был госпитализирован в одну из петербургских детских больниц с телесными повреждениями. В полицию доставлен отец младенца.

Установлено, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах города.

ЧП произошло в коммунальной квартире дома в Василеостровском районе Северной столицы.

Прокуратура района начала проверку происшествия, в ходе которой оценит исполнение законодательства об охране жизни и здоровья детей со стороны законных представителей, а также органов профилактики. По результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского воздействия.