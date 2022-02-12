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Рубрика: Происшествия

В Сочи жителей многоквартирного дома эвакуировали из-за трещины

Текст: Екатерина Ковалевская (Краснодарский край)

В Сочи произошло ЧП в многоквартирном доме, расположенном на улице Дорога (Большой Ахун). В здании обнаружили трещину, из-за чего жильцов решили эвакуировать.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
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Как сообщили в пресс-службе администрации города, ЧП произошло из-за просадки грунта. Точную оценку предстоит дать экспертам.

На месте происшествия развернули межведомственный оперативный штаб.

"Эвакуация необходима, мы не можем рисковать жизнью и здоровьем людей. Жильцам будет предложено временное размещение и вся необходимая помощь", - заявил мэра Сочи Алексей Копайгородский.

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