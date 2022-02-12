В Сочи на месте дома с трещинами введен локальный режим ЧС

В Сочи во дворе многоквартирного дома, который пошел трещинами, развернули межведомственный оперативный штаб. На месте введен локальный режим ЧС. Об этом сообщил мэр города Алексей Копайгородский на своей странице в Instagram.

Напомним, сегодня вечером стало известно, что из-за просадки грунта образовались трещины в доме на улице Дорога (Большой Ахун). В здании шесть подъездов. Два из них, в которых живут около 50 человек, расселяют, чтобы соблюсти требования безопасности.

"Дом под охрану взяла полиция, - написал Копайгородский. - Специалисты помогают заполнить документы на расселение. Определили два пункта временного размещения. На месте работают спасатели, медики, сотрудники администрации".

Как добавил глава города, уже подняты архивные документы. Согласно им, дом построен в 1973 году. Два подъезда, где пошли трещины, возведены на ленточном фундаменте. Четыре остальных, где нет видимых повреждений, построены на сваях.

"Завтра утром на место прибудет экспертная группа, которая даст профессиональную оценку. Обследуем все дома вокруг, и определим дальнейший план действий", - заключил Копайгородский.