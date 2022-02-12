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Рубрика: Общество

Врач рассказал, как правильно измерять артериальное давление

Текст: Екатерина Ковалевская
Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости

Артериальное давление (АД) - один из важнейших показателей состояния сердечнососудистой системы человека. Проблемы с ней являются лидерами в общей структуре заболеваемости населения. Поэтому нужно не только знать уровень своего давления, но и уметь правильно его измерять. Как это делать, рассказывает терапевт Центра здоровья ЦОЗиМП Краснодарского края Ирина Коплик.

Фото: iStock
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- Измерение давления требует очень серьезного подхода. Чтобы результат получился правильным, необходимо соблюдать определенные правила, - сообщила Коплик. - Измерение АД должно проходить в условиях комфортной температуры окружающей среды, в спокойной расслабляющей обстановке. Перед началом необходимо отдохнуть минимум пять минут. Если измерению предшествует существенная физическая или эмоциональная нагрузка, время отдыха рекомендуется увеличить до 15-30 минут.

За час до процедуры лучше отказаться от приема пищи, алкоголя, кофе и тонизирующих напитков, а также лекарственных препаратов, возбуждающих нервную систему. В течение 30 минут перед процедурой не стоит курить.

Лучше всего измерять АД в положении сидя, облокотившись на спинку стула. Ноги нельзя скрещивать. Руку, на которую надета манжета, следует положить на поверхность стола и расслабить. Если человек - правша, то замер АД нужно проводить на левой руке, и наоборот.

Согласно рекомендациям ВОЗ, автоматические тонометры является лучшим помощником при измерении давления дома. Они легки в использовании, могут определить пульс. К тому же у современных приборов минимальна погрешность в измерении.

Показатели АД напрямую зависят от образа жизни, возраста, наличия вредных привычек. Нормой считаются значения 120/80, чуть выше или ниже. При показателях 140/90 либо 100/60 необходимо в обязательном порядке обратиться к врачу. Что касается пульса, то его норма в спокойном состоянии - примерно 60-80 ударов в минуту.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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