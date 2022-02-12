На мусоросортировочном заводе Тюмени нашли тело женщины

На мусоросортировочном заводе Тюмени в массе доставленных отходов обнаружен труп женщины. Он находился в плотном мешке вместе со шкурами животных.

О находке администрация предприятия немедленно сообщила правоохранителям. Сотрудники регионального следственного комитета пояснили "РГ", что в первую очередь будут выяснять, кто эта женщина и была ли смерть насильственной. О возбуждении уголовного дела пока неизвестно.

На завод, расположенный в окрестностях Тюмени, поступают ТКО из регионального центра и близлежащих районов. В нынешнем году это не первый такого рода прискорбный случай: менее месяца назад здесь на конвейерную линию попал труп обнаженного мужчины. Его личность пока установить не удалось.