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12.02.2022 11:13
Рубрика: Русское оружие

Робот "Маркер" испытали в качестве комплекса ПВО ближнего действия

Текст: Юрий Гаврилов
Новейший российский робототехнический комплекс "Маркер" успешно прошел испытания в качестве комплекса ПВО ближнего действия и подтвердил способность эффективно сбивать малоразмерные беспилотные летательные аппараты, в том числе дроны-камикадзе. Об этом сообщил Евгений Дудоров, исполнительный директор НПО "Андроидная техника" - предприятия-разработчика "Маркера"
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

"Мы провели целый ряд испытаний, связанных с противодействием БПЛА. Когда летят дроны, платформа их обнаруживает в автоматическом режиме и поражает с помощью тех средств, которые есть на боевом стрелковом модуле. Это ПВО "ближней руки" для поражения беспилотников на небольших расстояниях", - рассказал Дудоров РИА-Новости.

Фото: Nickel nitride/Wikimedia.org
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Он отметил тенденцию применения дронов-камикадзе, запрограммированных работать без связи с пунктами управления. Противодействовать таким аппаратам с помощью средств глушения каналов управления затруднительно. Поэтому групповые атаки таких дронов на охраняемые объекты могут быть особенно опасными.

Как раз для борьбы с роями дронов хорошо подходит "Маркер". Его оснастили радиолокационной станцией, способной распознавать воздушные цели с малой площадью рассеивания и передавать их координаты в стрелково-гранатометный модуль. Поймав по этим координатам цель своей оптикой, робот затем поражает ее из штатного пулемета.

"Распознавание целей "Маркер" ведет с помощью современного аппарата нейросетей, который после необходимого дообучения может это делать быстрее и лучше человека", - объяснил Дудоров. К тому же робот хорошие точностные показатели при уничтожении летящих объектов. "Мы проводили испытания на стендовых стрельбах - там, где стендисты стреляют по тарелочкам. Она имеет диаметр около 100 миллиметров и летит на скорости порядка 90 километров в час. "Маркер" уверенно работает по этим тарелочкам с вероятностью попадания порядка 80 процентов из карабина", - рассказал Дудоров.

По его словам, специально для этого робота разработали алгоритмы эффективного поражения воздушных целей. А еще его стрелковый комплекс в варианте ближнего ПВО способен вращаться со скоростью 350 градусов в секунду. "Таких скоростей вращения бегового стрелкового комплекса пока ни у кого нет", - сообщил исполнительный директор НПО "Андроидная техника.

Надо иметь в виду, что "Маркер" проверили в роли охранника на космодроме "Восточный". Вообще этот робот может быть вооружен самыми различными боевыми комплексами, включая управляемые ракеты, и большим количеством различных оптико-электронных и радиотехнических наблюдательных систем. Его оснащают малогабаритным беспилотником, способным взлетать с платформы и преследовать нарушителя охраняемого периметра в недоступных для колесно-гусеничной техники местах.

Ранее сообщалось, что "Маркер" может действовать как в автономном режиме, так и под управлением оператора. Известно, что пока разработано пять таких роботизированных платформ - две на колесном шасси и три на гусеничном.

Когда на заводском полигоне тестировалась колесная платформа 3х3, "Маркер" доказал, что может без остановок для заправки топливом патрулировать местность в течение двух с половиной суток. "Оставшегося после эксперимента запаса топлива хватило бы еще на 50 часов движения, что является одним из лучших показателей автономности в мире", - заявил потом главный конструктор НПО "Андроидная техника" Алексей Богданов. Низкий показатель расхода дизельного горючего - три литра на 100 километров - обеспечивает "Маркеру" специальная гибридная силовая установка. А установленный на роботе электродвигатель добавляет ему еще час движения на аккумуляторах.

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