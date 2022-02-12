Россия оптимизирует штаты своих загранучреждений на Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии для СМИ отметила, что Россия, опасаясь возможных провокаций со стороны киевского режима или третьих стран, приняла решение об оптимизации штатов своих загранучреждений на Украине.

При этом, по словам дипломата, посольство и консульства РФ продолжат выполнение своих основных функций.

Захарова подчеркнула, что США и Великобритания, по всей видимости, располагают сведениями о готовящихся на Украине силовых акциях, которые могут существенно осложнить ситуацию в сфере безопасности.

Дипломат напомнила о ситуации начала января, когда ряд западных СМИ распространил ложную информацию о якобы проведенной эвакуации российского дипломатического корпуса из Украины. Захарова отметила, что целью данных "вбросов" было создание информационного прикрытия для начала эвакуации посольств различных стран из Киева.