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12.02.2022 12:48
Рубрика: Власть

Россия оптимизирует штаты своих загранучреждений на Украине

Текст: Юрий Нечаев

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии для СМИ отметила, что Россия, опасаясь возможных провокаций со стороны киевского режима или третьих стран, приняла решение об оптимизации штатов своих загранучреждений на Украине.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости
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При этом, по словам дипломата, посольство и консульства РФ продолжат выполнение своих основных функций.

Захарова подчеркнула, что США и Великобритания, по всей видимости, располагают сведениями о готовящихся на Украине силовых акциях, которые могут существенно осложнить ситуацию в сфере безопасности.

Дипломат напомнила о ситуации начала января, когда ряд западных СМИ распространил ложную информацию о якобы проведенной эвакуации российского дипломатического корпуса из Украины. Захарова отметила, что целью данных "вбросов" было создание информационного прикрытия для начала эвакуации посольств различных стран из Киева.

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