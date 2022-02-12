Россия увеличивает число рейсов в Венгрию, Грецию, Шри-Ланку и Германию

Россия с 21 февраля нарастит число регулярных авиарейсов в Венгрию, Германию и Шри-Ланку. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Так, количество перелетов из Москвы в Будапешт увеличится с 7 до 14 рейсов, из Санкт-Петербурга в Будапешт - с 4 до 7.

Число рейсов в Шри-Ланку по маршруту Москва - Коломбо вырастет с 2 до 4 в неделю. Из Калининграда в Берлин самолеты будут летать в три раза чаще - 6 рейсов в неделю, в Дюссельдорф - 5 рейсов в неделю.

Рейсы по маршрутам Москва - Корфу будут осуществляться с частотой 7 рейсов в неделю, Москва - Миконос - 4 рейса, Санкт-Петербург - Афины, Санкт-Петербург - Салоники, Жуковский - Ираклион, Екатеринбург - Ираклион - 2 рейса в неделю на каждом маршруте.

Кроме того, с 1 марта снимаются ограничения на регулярные и чартерные рейсы из России на Кипр.

С 21 февраля возобновятся полеты по международным направлениям из аэропортов Нижневартовска, Ставрополя, Ханты-Мансийска, Якутска и Абакана.