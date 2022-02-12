С Зинаидой Кириенко простятся 15 февраля

Актриса Зинаида Кириенко на заседании внеочередного съезда Союза кинематографистов в Гостином дворе. 2009 год. Фото: Владимир Вяткин/ РИА Новости

Церемония прощания с актрисой Зинаидой Кириенко пройдет во вторник в Большом зале Дома кино в 11 часов, ее похоронят на Троекуровском кладбище сообщили РИА Новости в Союзе кинематографистов.

Актриса Зинаида Кириенко умерла 12 февраля в одной из столичных больниц на 89-м году жизни.

Актриса сыграла Наталью Коршунову в "Тихом Доне" Сергея Герасимова. Эта роль принесла ей настоящую известность и любовь зрителей.