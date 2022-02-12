Русское географическое общество назвало поименно тех, кто в этом году будет оценивать один из самых масштабных фотопроектов современности - конкурс "Самая красивая страна".

В состав жюри вошли: президент Русского географического общества Сергей Шойгу, доцент факультета коммуникаций, медиа и дизайна Высшей школы экономики Константин Лейфер (Константин - председатель жюри), фотограф дикой природы Сергей Горшков (лучший фотограф мира 2020 года по версии Wildlife Photographer of the Year), космонавт Иван Вагнер, звезды театра и кино Сергей Гармаш и Владимир Машков, основатель и главный куратор Галереи Люмьер Наталья Григорьева-Литвинская, победитель прошлого VII фотоконкурса "Самая красивая страна" Юрий Смитюк, фотограф Ольга Мичи, директор Музея русского импрессионизма Юлия Петрова, заслуженная артистка РФ певица Зара, французский кинооператор и продюсер Филипп Рос, итальянский фотограф дикой природы и тревел-фотожурналист Марко Урсо, британский фотограф дикой природы Эндрю Паркинсон, швейцарский фотограф дикой природы Мишель Рогго и итальянский фотограф дикой природы Лучано Гауденцио. Всего в основном составе жюри 16 человек.

Организаторы конкурса предлагают всем желающим небольшую викторину по тематике фотографий прошлых лет. Попробуйте по снимку понять его географию. А потом смотрите правильный ответ, то есть авторское описание фотографии.

В объективности работы жюри сомнений не возникает: никто из них, включая президента РГО, не знают фамилий авторов фото, которые оценивают. Поэтому и начинающий фотограф, и увенчанный призами и титулами фотомастер на этом конкурсе абсолютно в равном положении. Каждой конкурсной работе присевается номер, и члены жюри оценивают только мастерство фотографа и соответствие критериям. Впрочем, можно ли представить ситуацию, при которой кто-то сверху может "надавить" на Сергея Шойгу, певицу Зару, Сергея Гармаша, не говоря уж о фотогуру из Италии, Швейцарии, Великобритании и т.д.?

Кстати, несколько подсказок участникам конкурса. Чтобы расположить к себе сердца членов жюри, нужно знать, что важнейшие критерии, это:

1. Фотография не должна быть постановочной

2. Должна вызывать живые эмоции зрителей

3. Отражать красоту и разнообразие России

4. Иметь неизбитый сюжет

5. Нести позитивный посыл

Прислать работы на конкурс нужно до 10 апреля. Всего в этом году десять взрослых номинаций, четыре детские, а также три специальных приза. Как напоминают организаторы, победители "Самой красивой страны" в возрасте от 17 лет и старше получат денежные призы (по 250 000 рублей), победители детских номинаций - квадрокоптеры. А каждый обладатель спецприза получит 100 000 рублей. Подробнее об условиях участия - https://photo.rgo.ru/