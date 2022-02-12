Scorpions выпустили сингл Seventh Sun и добавили четыре песни в альбом

Scorpions представили еще одну песню, которая войдет в их 19-й студийный альбом Rock Believer. Это красивая баллада Seventh Sun на пять с половиной минут звучания - с сочными и резкими гитарными проигрышами и обволакивающим высоким вокалом фронтмена Клауса Майне. И таких мелодичных и драматично-завораживающих эмоциями и ритмом песен на новом диске - вдоволь.

Попутно с премьерой музыканты рассказали и о том, что в их новый релиз войдет 15 песен, на четыре больше, чем ожидалось изначально.

У Rock Believer, записанного за два года в пору пандемии, вообще необычная судьба. Вначале планировалось, что диск будет записываться в Лос-Анджелесе с не нуждающимся в рекомендациях продюсером Грегом Фидельманом. Но из-за ковидных ограничений часть работы была сделана с Грегом удаленно, а затем Scorpions решили сами вести все дела, став коллективным продюсером альбома. В итоге он был записан в основном на студии Peppermint Park Studios гитариста группы Рудольфа Шенкера в Ганновере, а сведен на другой немецкой студии - Hansa Studios в Берлине инженером и саундпродюсером Майклом Илбертом.

Релиз альбома Rock Believer назначен на 25 февраля. Причем, он выйдет как в формате цифровой загрузки, так и на CD и виниле.

Кстати, на осень группа планирует очередное мировое турне. Но его старт зависит от эпидемиологической обстановки в Европе.

Между тем

Scorpions - одни из лидеров среди хард-рокеров о востребованности их клипов в интернете. Песня Send Me an Angel, например, собрала уже 286 миллионов просмотров.