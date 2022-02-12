Шотландские ученые выявили вред от длительного использования парацетамола

Людям, которые постоянно применяют парацетамол в качестве обезболивающего средства, стоит хорошо подумать, стоит ли это делать. Ученые из Университета в Эдинбурге (Шотландия) выяснили, что длительное употребление парацетамола может приводить к заболеваниям сердца и к инсультам у людей с повышенным кровяным давлением. Результаты исследования опубликованы в журнале Circulation.

В исследовании приняли участие 110 пациентов-гипертоников, которые принимали по 1 грамму парацетамола 4 раза в день - обычная терапевтическая доза, которую назначают страдающим хроническими болями. Часть участников исследования получала плацебо.

В группе принимавших парацетамол, у добровольцев отмечалось значительное повышение артериального давления по сравнению с принимавшими плацебо. Исследователи пришли к выводу: постоянное употребление препаратов парацетамола (и других нестероидных противовоспалительных препаратов) повышает риск развития сердечных заболеваний или инсульта на 20%.

При этом одноразовое использование парацетамола, например, для купирования головной боли или снижения высокой температуры не опасно, подчеркивают исследователи. "Риск возникает, когда лекарство принимают постоянно, обычно при хронических болях", - отметили эксперты.