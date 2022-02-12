Собянин: Зинаида Кириенко была актрисой удивительной красоты и обаяния

Телеграмму с соболезнованием родным и близким скончавшейся актрисы Зинаиды Кириенко направил мэр Москвы Сергей Собянин.

В ней говорится: "Ушла из жизни Зинаида Михайловна Кириенко - актриса удивительной красоты и обаяния, вписавшая много светлых и душевных страниц в летопись отечественного искусства. Зинаида Михайловна подарила зрителям десятки незабываемых лирических женских образов. Замечательные фильмы с ее участием являются гордостью нашего кинематографа. Большой отклик в душе любителей романсов нашло проникновенное вокальное творчество Зинаиды Михайловны".

По словам мэра, память о выдающейся актрисе и прекрасном человеке навсегда останется с россиянами.

Зинаида Кириенко, Народная артистка РСФСР, минувшей ночью скончалась в возрасте 88 лет.