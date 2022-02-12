США, Великобритания и Германия сокращают свое присутствие на Украине

На фоне эскалации ситуации на российско-украинской границе Вашингтон сокращает штат посольства в Киеве, Лондон в срочном порядке отзывает из Украины своих военных инструкторов. Посольство ФРГ в Киеве продолжает работу, но численность персонала сокращается.

Госдепартамент США приказал дипломатическим работникам в Киеве, не занимающим критически важные должности в посольстве, покинуть территорию Украины, ссылаясь на "возможность масштабных военных действий". Twitter-аккаунт американского посольства сообщает, что дипучреждение продолжит свою работу, в том числе по оказанию "большинства консульских услуг".

В то же время заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи сообщил, что британские военные инструкторы покинут Украину в течение 12-13 февраля. "В случае конфликта на Украине не будет британских военных", - отметил Хиппи в интервью BBC.

В свою очередь, МИД Германии призвал своих граждан покинуть Украину, если их пребывание в этой стране необязательно. Об этом сообщило ведомство. Посольство Германии в Киеве продолжает работу, при этом сокращается численность дипсотрудников, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок. "Мы оставляем открытым наше посольство в Киеве, однако дипломатический персонал будет сокращен. Наше генеральное консульство в Донецке, работающее с 2014 года в Днепре, временно переносится во Львов", - говорится в сообщении.

В январе стало известно, что британские инструкторы прибыли в Киев для обучения личного состава ВС Украины обращению с противотанковыми управляемыми ракетами NLAW, ранее поставленными Лондоном.