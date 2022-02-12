Токаев сообщил о 3 тысячах уголовных дел из-за беспорядков

Генеральная прокуратура расследует 3 024 уголовных дела после прошедших в январе массовых беспорядков, сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по итогам совещания Совета безопасности.

Токаев назвал первоочередной задачей защиту конституционных прав граждан. По данным генпрокуратуры, в ведении межведомственной следственной группы под руководством спецпрокуроров находится 177 дел по массовым беспорядкам и актам терроризма.

Всего под стражей находятся 779 лиц. Среди задержанных установлено 24 члена ОПГ, 113 лиц имеют судимости за убийства, кражи, грабежи и разбои. После изучения личности, состояния здоровья и других материалов 109 гражданам аресты заменены на подписку о невыезде и личное поручительство.

Президент Токаев дал поручения провести тщательное объективное расследование январских событий, обеспечить защиту прав задержанных граждан и своевременное информирование населения.

В начале января в отдельных регионах Казахстана произошли выступления против значительного повышения цен на моторное топливо, которые переросли в массовые беспорядки. Президент Касым-Жомарт Токаев заявил о попытке госпереворота и обратился за помощью к ОДКБ. К 7 января ситуацию удалось стабилизировать, 19 января по всей стране был снят режим ЧП. В ходе беспорядков погибли 225 человек, более 4,5 тысяч пострадали, передает ТАСС.