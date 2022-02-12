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Рубрика: Общество

Ученые предупредили о влиянии плохого воздуха на умственные способности

Текст: Вера Черенева

Качество воздуха может оказывать прямое влияние на состояние когнитивных функций, особенно у пожилых людей. К такому выводу пришли китайские ученые, сопоставив состояние умственных способностей с качеством атмосферного воздуха в городах, где проживали испытуемые.

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Как следует из результатов исследования, опубликованных в журнале The Lancet, ученые исследовали состояние здоровья 2812 пожилых людей, поделенных на две группы. Первые проживали в городах, где реализовывались программы по борьбе с вредными выбросами в атмосферу. Такие программы стали набирать популярность в Поднебесной с 2014 года, в провинциях стали добиваться ежегодного снижения выбросов минимум на пять процентов.

Контрольная группа испытуемых проживала в городах, где таких программ не было.

В 2014 и 2018 годах участники эксперимента проходили серию сложных тестов, которые должны были выявить их когнитивные способности.

Выяснилось, что еще во время тестирования 2014 года испытуемые из городов, где не реализовывались экологические программы, показывали более низкие результаты чем те, кто жил в локациях с более чистым воздухом. Когда тестирование провели спустя четыре года, этот разрыв только усилился. Опираясь на результаты эксперимента, ученые говорят, что между качеством воздуха и когнитивными способностями есть прямая причинно-следственная связь.

Фото: Константин Завражин/РГ
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С биологической точки зрения влияние плохого воздуха на умственные способности ученые объясняют тем, что при высоком уровне загрязнения, микрочастицы загрязняющих веществ попадают в организм человека через кровь или при дыхании и вызывают отравление. Также, указывают ученые, загрязняющие вещества способны накапливаться в организме и способствовать отложению амилоидов, которые, по одной из популярных на сегодня гипотез, вызывают деменцию.

Авторы исследования отмечают, что безусловно, состояние когнитивной функции не зависит только от возраста. Было установлено, что ухудшает состояние когнитивных способностей длительное курение, малоподвижный образ жизни, одиночество, низкий уровень образования и отсутствие постоянной умственной деятельности. Но, подчеркивают ученые, зачастую образ жизни является личным выбором человека, а проведенное исследование показывает, что реализация длительных экологических программ позволяет значительно снизить факторы риска развития деменции и повысить качество жизни пожилых жителей мегаполисов.

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