На 72-м Международном кинофестивале в Берлине прошла премьера фильма Михаила Бородина "Продукты 24" (международное название "Convenience Store"). Ранее о ленте сообщалось, что она вошла в программу Panorama Берлинале и что сюжет основан на знаменитом "деле гольяновских рабов" 2012 года - когда мигрантов из Средней Азии держали в нечеловеческих условиях и заставляли работать.

Также было известно, что одна из реальных участников той истории Бакия Касимова снялась в фильме в небольшом эпизоде - сыграла девушку, которая пытается трудоустроиться в столице. После просмотра стало понятно, что не зря картину поддержали и Министерство культуры, и Фонд развития современного кинематографа "Кинопрайм", и Европейский фонд поддержки кино Eurimages. Потому что все, рассказанное в ней, выходит далеко за пределы одного дела об азиатских мигрантах и касается всего мира.

…За занавеской в обычном продуктовом магазине, что работает 24 часа в сутки, проходит обряд бракосочетания. На невесте платок тревожного оранжевого цвета, молитва имама так долга, что кажется никогда не закончится. Молодые - парень и девушка из Узбекистана - совсем еще дети, однако хозяйка магазина Жанна считает, что детей нельзя рожать во грехе. На Берлинале на кинорынке Россия представляет сериал "Идентификация" - в нем показана киргизская свадьба, правда, невеста - русская. Тоже - странное действо, и также ничем хорошим не заканчивается. Но вернемся в подсобные помещения круглосуточного продуктового магазина. Невеста - Мухаббат - беременна, у нее должен родиться второй ребенок. После "церемонии" она снимет оранжевый платок, наденет красную униформу и отправится обслуживать покупателей - в день свадьбы отгул не положен. Ей тут же недодаст денег алкоголик, у которого "трубы горят", но Мухаббат к несправедливой и нерадостной жизни привыкла.

Зато у Жанны бизнес идет хорошо. Она отблагодарила мобильного имама. Потом будет сулить Мухаббат подарки. Нет у Жанны своих детей. Зато есть "слуги"-мигранты, даже больше, чем нужно. Она использует ситуацию, так, как ей требуется, зная, что соотечественниками деньги очень нужны. Казалось бы, феодальный строй в далеком прошлом, на самом деле вот оно - рабство 21 века.

Люди не задумываются или не хотят понять, что творится за занавеской. Они видят фасад магазина, в котором покупают все необходимое. И не пытаются разобраться, почему у продавщиц такие изможденные недобрые лица, а взгляд затравлен. Покупателям все равно, кто и как готовит для них пищу. Но вот - рядом - а занавеска еще и полуприкрыта - сидит старший сын Жанны и разбирает целлофановые пакеты, бросая их на пол. Потом в них положат хлеб. Детство мальчика проходит на задворках продуктового магазина, сотрудники которого ночуют тут же, на полу в тесном помещении вповалку, а утром, кое-как умывшись (душ на всех один), идут работать. Брата малыша, который вскоре родится, ждет судьба немногим лучше. Но Жанна принимает решение забрать у Мухаббат детей и воспитывать с помощью других "рабынь" в квартире, где сама живет, как своих собственных сыновей. Деньги ей позволяют сделать все, милиция куплена. Документы своим подопечным она не отдает, да им и идти некуда. И тогда Мухаббат решается отстаивать справедливость...

Да, в фильме есть сцены насилия, хотя режиссер старается обойтись во всех смыслах малой кровью. Всего парочка эпизодов повышенной жестокости, смотреть их невыносимо. Лучше отгородиться, хотя бы мысленной "занавеской", как и делает большинство. Но Бородин пытается из происходящего сделать еще и живописное полотно - фреску, рассказывающую о жизни страдающих и истязающих. Некоторые фрагменты хочется зафиксировать в виде стоп-кадров, и это могла бы быть выставка картин.

Мухаббат будет искать правду, и зритель насмотренный станет вспоминать фильмы "Айка" Сергея Дворцевого, "Она" Ларисы Садиловой... На самом деле тема мигрантов проникает в наше кино не всегда в таком откровенном виде. Чаще встречаются комедии (пример - "Елки"), сериалы позитивной направленности ("А у нас во дворе") или "театр абсурда"("Человек из Подольска"). Михаил Бородин в итоге также не сумел удержаться в картине "Продукты 24" в рамках практически документального рассказа о положении дел и ушел в некоторых сценах, в том числе и в финале, в жанр фэнтези. И это, как ни странно, помогло фильму "Продукты 24", если не дать надежду, то хотя бы привлечь повышенное внимание в международной проблеме (не зря ведь картину отобрали в Берлин). Вот в своем документальном фильме "Cotton 100%", который только должен выйти к зрителю, Бородин в подобных сценах спасение не найдет. Там не будет никаких "занавесок". Все, как есть. В том числе, наверняка, и объяснение тем фактам, которые есть и в "Продуктах 24", почему официальные инстанции и правозащитные организации не могут работать так, как должны, и сбежавшие "рабы" возвращаются к своим хозяевам, как это сделала Мухаббат, еще и приводят с собой пополнение. Деньги - нужны, а нуждающиеся люди - нет. От этого - они сами как продукты жестокого времени, поддерживающие жизнедеятельность тех, кто может за все платить. Двадцать четыре часа в сутки.