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Рубрика: Власть

Володин: В Госдуме обсудят бесплатную госпитализацию детей-инвалидов с родителями

Текст: Татьяна Замахина

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале анонсировал рассмотрение законопроекта о бесплатной госпитализации детей-инвалидов с родителями.

По его словам, документ обсудят на Совете Думы 14 февраля и рассмотрят на заседании палаты 15 февраля.

Законопроект был внесен в Госдуму в сентябре прошлого года, его авторами выступили группа депутатов и сенаторов от "Единой России".

Согласно поправкам, ребенок-инвалид сможет находиться в стационаре совместно с одним из близких в стационаре на безвозмездной основе. Достаточно будет статуса инвалида, дополнительные медицинские показания не понадобятся.

"Зачастую ребенку необходимо длительное лечение в больницах райцентров или крупных городов, - отметил Володин, - а у его мамы и папы нет средств, чтобы быть рядом. Детям-инвалидам в такой ситуации особенно нужна поддержка и помощь близких".

Фото: Предоставлено пресс-службой Уполномоченного по правам ребенка
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Ранее профильный комитет Госдумы по охране здоровья поддержал проект и рекомендовал депутатам принять его в первом чтении.

Между тем за последние несколько лет Госдума приняла ряд законов, которые помогают родителям и детям не разлучаться на период лечения. В частности, родителям разрешено пребывать в больницах с детьми до четырех лет, а по медицинским показаниям и с более старшими. Кроме того, родственники получили право находиться в реанимации вместе со своими близкими вне зависимости от возраста пациента.

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