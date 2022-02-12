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Рубрика: В мире

В Южной Корее впервые в мире ввели посадку на самолет по отпечатку ладони

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)
Южная Корея в очередной раз оказалась впереди всего мира по части внедрения передовых технологий. Теперь для авиаперелета не надо предъявлять посадочный талон. Его роль будет выполнять ладонь пассажира.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Соответствующий сервис ввела компания Korean Air в сеульском аэропорту Кимпхо. Теперь для прохода на посадку необходимо приложить ладонь к специальному сканеру, чтобы ваша личность и данные о рейсе были определены.

Фото: REUTERS/ Heo Ran
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Как сообщили местные СМИ, данная услуга действует пока только для граждан Республики Корея в возрасте старше 7 лет. Необходимо заранее пройти процедуру регистрации своих ладоней и отпечатков пальцев на специальном устройстве. Предполагается, что новшество позволит существенно сократить время регистрации и посадки, а также повысит безопасность авиаперевозок.

Как говорится в заявлении авиаперевозчика, постепенно они намерены расширять географию аэропортов страны, где будет возможна посадка на рейс по ладони. В августе этого года такая услуга станет доступна в международном аэропорту Кимхэ (город Пусан), а затем уже и во всех воздушных гаванях Южной Кореи.

Отметим, что в сеульском аэропорту Кимпхо и в воздушной гавани на острове Чечжу уже работают сканеры, позволяющие идентифицировать пассажиров по ладони без предъявления удостоверения личности. Теперь же аналогичный принцип будет применяться и при посадке на борт. Получается, что скоро не понадобятся любые документы.

По словам специалистов, технология идентификации людей по характеристикам кровеносных сосудов на ладонях более точная и совершенная, чем распознавание по отпечаткам пальцев. Постепенно новинку внедряют в самых разных сферах, включая финансовую, позволяя совершать покупки без использования карты.

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