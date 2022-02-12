В Южной Корее впервые в мире ввели посадку на самолет по отпечатку ладони

Южная Корея в очередной раз оказалась впереди всего мира по части внедрения передовых технологий. Теперь для авиаперелета не надо предъявлять посадочный талон. Его роль будет выполнять ладонь пассажира.

Соответствующий сервис ввела компания Korean Air в сеульском аэропорту Кимпхо. Теперь для прохода на посадку необходимо приложить ладонь к специальному сканеру, чтобы ваша личность и данные о рейсе были определены.

Как сообщили местные СМИ, данная услуга действует пока только для граждан Республики Корея в возрасте старше 7 лет. Необходимо заранее пройти процедуру регистрации своих ладоней и отпечатков пальцев на специальном устройстве. Предполагается, что новшество позволит существенно сократить время регистрации и посадки, а также повысит безопасность авиаперевозок.

Как говорится в заявлении авиаперевозчика, постепенно они намерены расширять географию аэропортов страны, где будет возможна посадка на рейс по ладони. В августе этого года такая услуга станет доступна в международном аэропорту Кимхэ (город Пусан), а затем уже и во всех воздушных гаванях Южной Кореи.

Отметим, что в сеульском аэропорту Кимпхо и в воздушной гавани на острове Чечжу уже работают сканеры, позволяющие идентифицировать пассажиров по ладони без предъявления удостоверения личности. Теперь же аналогичный принцип будет применяться и при посадке на борт. Получается, что скоро не понадобятся любые документы.

По словам специалистов, технология идентификации людей по характеристикам кровеносных сосудов на ладонях более точная и совершенная, чем распознавание по отпечаткам пальцев. Постепенно новинку внедряют в самых разных сферах, включая финансовую, позволяя совершать покупки без использования карты.