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Рубрика: Власть

В Кремле пообещали дать скорый ответ США и НАТО по теме гарантий безопасности

Текст: Кира Латухина
Москва в ближайшее время даст ответ на реакцию США и НАТО по теме гарантий безопасности с учетом соображений президента США Джо Байдена, о которых он рассказал по телефону Владимиру Путину. Об этом журналистам сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"Президенты условились, что высказанные Байденом соображения будут в Москве внимательно рассмотрены и по возможности учтены в нашей реакции на поступившие из США и НАТО позиционные документы", - сказал Ушаков. "Эту реакцию мы в ближайшее время доведем до сведения партнеров и общественности", - заверил он.

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости
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"Мы прежде всего сделали акцент на том, что рассмотрим соображения, которые были выдвинуты Байденом, хотя во многом они совпадают с ответами НАТО и США", - уточнил кремлевский чиновник.

По мнению американского лидера, они учитывают многие озабоченности Москвы, но Владимир Путин пояснил, что эти соображения, конечно, учтут, но они не затрагивают ключевых элементов российских инициатив: нерасширение НАТО, неразмещение ударных сил на Украине, возврат конфигурации Альянса к 1997 году. "Было сказано, что мы практически завершили межведомственную проработку наших ответных действий, и об этом будет объявлено в ближайшее время", - также заявил Ушаков.

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