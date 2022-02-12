В Кремле пообещали дать скорый ответ США и НАТО по теме гарантий безопасности

Москва в ближайшее время даст ответ на реакцию США и НАТО по теме гарантий безопасности с учетом соображений президента США Джо Байдена, о которых он рассказал по телефону Владимиру Путину. Об этом журналистам сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"Президенты условились, что высказанные Байденом соображения будут в Москве внимательно рассмотрены и по возможности учтены в нашей реакции на поступившие из США и НАТО позиционные документы", - сказал Ушаков. "Эту реакцию мы в ближайшее время доведем до сведения партнеров и общественности", - заверил он.

"Мы прежде всего сделали акцент на том, что рассмотрим соображения, которые были выдвинуты Байденом, хотя во многом они совпадают с ответами НАТО и США", - уточнил кремлевский чиновник.

По мнению американского лидера, они учитывают многие озабоченности Москвы, но Владимир Путин пояснил, что эти соображения, конечно, учтут, но они не затрагивают ключевых элементов российских инициатив: нерасширение НАТО, неразмещение ударных сил на Украине, возврат конфигурации Альянса к 1997 году. "Было сказано, что мы практически завершили межведомственную проработку наших ответных действий, и об этом будет объявлено в ближайшее время", - также заявил Ушаков.