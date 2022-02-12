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Рубрика: Власть

В Минобороны расценили действия подлодки США как нарушение международного права

Текст: Юрий Гаврилов
12 февраля в Главном управлении международного военного сотрудничества Минобороны РФ в связи с нарушением подводной лодкой ВМС США государственной границы Российской Федерации представителю аппарата военного атташе по вопросам обороны при посольстве Соединенных Штатов Америки в Москве вручили ноту. Об этом в субботу вечером сообщили в нашем военном ведомстве.

"Представителю минобороны США доведено, что действия американской подводной лодки расцениваются как грубое нарушение норм международного права. Провокационные действия корабля ВМС США создали угрозу национальной безопасности Российской Федерации", - отмечается в сообщении.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Фрегат "Маршал Шапошников" выдворил подлодку США из вод РФ в районе Курил

Сказано, что Минобороны России настаивает на необходимости принятия мер со стороны США для исключения подобных ситуаций в будущем. В Минобороны России предупредили, что оставляют за собой право принимать в своем территориальном море все возможные меры для обеспечения безопасности нашей страны.

Напомним, что 12 февраля в 10.40 по московскому времени в районе проведения планового учения сил Тихоокеанского флота в территориальных водах РФ в районе острова Уруп Курильской гряды была обнаружена подводная лодка ВМС США типа "Вирджиния". "В режиме звукоподводной связи экипажу иностранной подводной лодки на русском и английским языках было передано сообщение: "Вы находитесь в территориальных водах России. Всплыть немедленно!", - рассказали в ведомстве. - Экипажем американской подводной лодки требование российской стороны было проигнорировано".

Далее события развивались так. В соответствии с руководящими документами по защите государственной границы Российской Федерации в подводной среде экипаж фрегата "Маршал Шапошников" применил соответствующие средства. "Американская подводная лодка использовала самоходный имитатор для раздвоения цели на средствах радиолокационного и акустического контроля и с максимальной скоростью покинула территориальные воды РФ", - сообщили в Минобороны России.

Там отметили, что после этого инцидента отряд кораблей Тихоокеанского флота продолжил плановые учения. Моряки, в том числе, осуществляют контроль подводной среды для воспрещения нарушения нашей госграницы.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны

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