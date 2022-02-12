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Рубрика: Общество

В российских вузах увеличат количество бюджетных мест для иностранцев

Текст: Мария Агранович
Минобрнауки увеличивает квоту на обучение иностранцев в российских вузах. По данным ведомства, в 2023 учебном году количество бюджетных мест для иностранцев в российских вузах увеличится - их будет 30 тысяч.
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

В 2021 году квота для иностранных студентов не превышала 18 тысяч мест, а на 2022 год запланировано 23 тысячи мест для иностранцев.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Около 580 тысяч бюджетных мест будет распределено в вузы на 2023/2024 учебный год

Всего в 2021 году в вузы принято более 92 тысяч иностранных гражданина, из них в рамках квоты правительства РФ почти 12 тысяч человек.

Больше всего заявок на обучение в России пришло из Афганистана, Вьетнама, Китая, Таджикистана и Узбекистана.

Всего, по данным Минобрнауки, в российских вузах обучаются почти 346 тысяч иностранцев.

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