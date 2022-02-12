В США отложили процедуру одобрения вакцинации против COVID-19 детей до 5 лет

Вакцина против COVID-19 для детей в возрасте до 5 лет вряд ли будет одобрена в США до весны. FDA (Агентство по контролю за продуктами и лекарствами) отложило обзор, запланированный на следующую неделю, чтобы дождаться дополнительных данных по вакцине, сообщает Bloomberg.

Первоначально эксперты FDA планировали рассмотреть возможность введения детям двух доз препарата Pfizer в ближайший вторник. Однако консультации отложены - разработчикам вакцины предложено собрать и оценить больше информации о возможности применения третьей дозы, сообщили в FDA.

Вопросы к детскому варианту вакцины возникли еще в декабре, когда появились результаты исследования, согласно которым две дозы вакцины Pfizer не обеспечили соответствующего стандартам эффективного иммунного ответа у детей в возрасте от 2 до 4 лет, хотя он был получен у самой младшей возрастной группы - от шести до 24 месяцев.

FDA призвало Pfizer и ее партнера кампанию BioNTech представить данные по применению двух доз вакцины, чтобы оценить, можно ли разрешить вакцинацию без приема трех доз. При этом, отмечает Bloomberg, правительство уже обеспечило достаточные поставки для всех 18 миллионов детей в возрасте от шести месяцев до 4 лет.

Pfizer и BioNTech заявили, что данные о третьей дозе ожидаются в начале апреля. "Продление сроков [принятия решения] дает FDA время для получения обновленных данных о режиме приема двух и трех доз, проведения тщательной оценки и содействия активному общественному обсуждению", - говорится в совместном заявлении компаний.