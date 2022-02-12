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Рубрика: В мире

Видео: В Испании из-за засухи "всплыла" затопленная деревня

Текст: Александр Гусаров

Деревня Асередо испанской провинции Галисия, затопленная в 1992 году, вновь "всплыла" на поверхность созданного еще 30 лет назад у плотины Альто Линдозо водохранилища.

Фото: Пресс-служба Фонда "Археология"
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Сообщается, что причиной появления деревни-призрака стала сильная засуха, в результате которой в водоеме осталось не более 15 процентов от его нормального объема.

Местные СМИ пишут о том, что толпы туристов уже обследуют улицы и полуразрушенные дома Асередо. Несмотря на длительное нахождение под водой, многие постройки прекрасно сохранились.

Решение о затоплении Асередо и еще четырех других деревень на границе Испании и Португалии было принято в рамках строительства гидроэлектростанции и плотины на реке Лима. На момент затопления в Асередо проживало около 120 человек. Все они получили компенсации и навсегда покинули родные места.

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