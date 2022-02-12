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12.02.2022 14:04
Рубрика: Культура

Владимир Хотиненко: На Зинаиде Кириенко не было печати одного фильма

Текст: Андрей Васянин

Умерла актриса Зинаида Кириенко. Коллеги вспоминают Зинаиду Михайловну. Кинорежиссер Владимир Хотиненко работал с ней на съемках фильма "Лекарство против страха".

Фото: РИА Новости
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- Когда умирают хорошие актеры - у меня всякий раз ассоциация, будто из большой книги советского кино вырывается страница интереснейшей судьбы. У нас с Зинаидой Михайловной были хорошие отношения, хотя в фильме, скажем "Лекарство против страха", я был совсем начинающим, а она - сверкающей звездой. На ней, кстати, не было печати одного фильма, ее звездного часа, "Тихого Дона". Она продолжала работать и сверкать - в "Любови земной, в "Судьбе"… О Кириенко, безусловно, надо говорить, как человеке, прожившем свою жизнь достойно. Она никогда не смущалась говорить правду в глаза, говорить о том, во что она верила, чем дорожила, а в нужном месте она позволяла себе и иронию. Она жила! Всегда сохраняя интерес к жизни, до последнего участвовала в телеэфирах, рассказывала об ушедших коллегах, сохраняла для потомков память о них! И о ней самой, конечно, есть и будет, кому вспомнить.

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