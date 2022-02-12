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Рубрика: Общество

Врач Кондрахин рассказал, как помочь организму во время приема лекарств

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Многие лекарственные препараты, помогающие бороться с различными заболеваниями, имеют побочные эффекты. Например, антибиотики негативно сказываются на работе кишечника, страдает микрофлора.

Фото: istock
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Как снизить дополнительную нагрузку на организм, рассказал кандидат медицинских наук, терапевт Андрей Кондрахин.

Он посоветовал больше пить, придерживаться диеты - исключить всю тяжелую пищу.

"Обязательно даем пробиотик, чтобы восстановить численность микроорганизмов, помочь лактобактериям справляться с недугом. Также можно усилить микрофлору молочными продуктами, если для них нет противопоказаний", - сказал врач в эфире радио Sputnik.

Также не стоит забывать, что самолечение - опасно. Лекарства по сути своей являются токсичными для организма веществами, поэтому следует принимать только те препараты, которые выписал врач.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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