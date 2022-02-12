Врач Кондрахин рассказал, как помочь организму во время приема лекарств

Многие лекарственные препараты, помогающие бороться с различными заболеваниями, имеют побочные эффекты. Например, антибиотики негативно сказываются на работе кишечника, страдает микрофлора.

Как снизить дополнительную нагрузку на организм, рассказал кандидат медицинских наук, терапевт Андрей Кондрахин.

Он посоветовал больше пить, придерживаться диеты - исключить всю тяжелую пищу.

"Обязательно даем пробиотик, чтобы восстановить численность микроорганизмов, помочь лактобактериям справляться с недугом. Также можно усилить микрофлору молочными продуктами, если для них нет противопоказаний", - сказал врач в эфире радио Sputnik.

Также не стоит забывать, что самолечение - опасно. Лекарства по сути своей являются токсичными для организма веществами, поэтому следует принимать только те препараты, которые выписал врач.