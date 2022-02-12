Врач Мельников рассказал о причинах пробуждения по ночам

В некоторых случаях пробуждение по ночам считается нормой. Но иногда нужно обратиться к врачу.

Как рассказал агентству "Прайм" врач-сомнолог, специалист Европейского общества исследования сна Александр Мельников, к норме можно отнести несколько коротких ночных пробуждений. Но важно, как быстро после этого засыпает человек. Долгое отсутствие сна в таких ситуациях может свидетельствовать о бессоннице.

Также следует выяснить причину ночных пробуждений.

"Нередко человек испытывает во сне различные болевые ощущения, иногда причиной прерывистого сна становится гастроэзофагеальный рефлюкс (заброс содержимого желудка в пищевод), иногда другие достаточно очевидные причины", - поясняет эксперт.

Важным показателем также является то, насколько отдохнувшим чувствует себя человек утром. Если за ночь не удается выспаться, Мельников рекомендует пройти исследование сна. Особенно это актуально при наличии храпа с нарушениями дыхания во сне.

При проблемах со здоровьем следует обратиться за консультацией к специалисту.