Врач рассказал, на какие заболевания указывают опухшие пальцы

Отеки фаланг пальцев на руках и ногах не только выглядят неприятно, но и указывают на определенные проблемы со здоровьем. В медицинской среде подобное заболевание называется дактилит.

Как правило, дактилит проявляет себя сильной отечностью, покраснением тканей, возможна болезненность. В области стоп может отмечаться ограничение подвижности, кожа на тех же ногах может быть горячей на ощупь.

Зачастую "колбасные" пальцы являются признаком псориатического артрита или остеоартроза. Проблема, как заявил aif.ru заведующий отделением травматологии и ортопедии клинико-диагностического центра "Мединцентр" Юрий Костенко, может также проявляться при таких заболеваниях, как серповидноклеточная анемия, сахарный диабет, туберкулез, сифилис, и при нарушении обмена веществ.

Поэтому при появлении признаков колбасных пальцев важно немедленно обратиться к врачу-ортопеду, который проведет всестороннее обследование.

"Для профилактики развития дактилита на пальцах ног важно правильно выбрать обувь для занятий спортом и повседневной жизни. Пальцы рук необходимо тщательно оберегать от травмирующих факторов и воздействия низких температур", - рассказал Костенко.

Врач также обратил внимание, что самолечением заниматься нельзя и необходима полноценная медицинская консультация.