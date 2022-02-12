За сутки в России госпитализировали 18 597 человек с COVID-19

За последние сутки в России госпитализировали 18 597 человека с COVID-19, это на 3,55% меньше по сравнению с 11 февраля. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Всего в России за последние сутки выявили 203 766 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Полностью выздоровели 112 658 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 13 935 560 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 339 542 летальных исходов, выздоровели 11 134 291 человек.