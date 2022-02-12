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Рубрика: В мире

Зеленский не согласился с Западом по поводу "вторжения"

Текст: Александр Саможнев

Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге призвал передавать властям любые данные о приписываемых России планах по эскалации обстановки.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости
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"Если у вас или у каких-то людей есть дополнительная информация о стопроцентном вторжении начиная с 16 февраля Российской Федерации на Украину, давайте нам, пожалуйста, такую информацию", - цитирует РИА Новости Зеленского. По его словам, сегодня в медиапространстве "слишком много информации относительно глубокой, полномасштабной войны".

Зеленский пояснил, что постоянно получает от разведки большие объемы данных и принимает к сведению сообщения от США и союзников.

"А правда заключается в том, что у нас есть разная информация. И лучший друга врага - паника в нашей стране. И вся информация, которая помогает панике, не помогает нам", - заключил он.

Фото: AP Photo/Michael Probst
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Президент США Джо Байден на видеоконференции с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО назвал датой "вторжения" России на Украину 16 февраля, ссылаясь на данные разведки. После этого 16 государств призвали своих граждан незамедлительно покинуть Украину. Панические настроения также стали причиной вывода иностранного капитала из этой страны.

Москва неоднократно отмечала, что целью вбросов "об агрессии" является наращивание группировки НАТО у российских границ. Накачивание Украины вооружениями подталкивает ее к военным авантюрам.

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