Зеленскому выдвинули ультиматум по Минским соглашениям

Выполнить Минские соглашения или уйти в отставку, с таким требованием выступила к президенту Владимиру Зеленскому и его команде Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ).

"Власть обязалась вернуть на Украину мир. Она этого не сделала и должна уйти в отставку", - говорится в заявлении. Оппозиционные политики настаивают на реальных действиях для восстановления мира. В этой связи требуют от действующей власти организовать продуктивную работу Трехсторонней контактной группы и согласовать позиции в "нормандском формате". А также принять законы об особенностях выборов в Донецке и Луганске, об особом порядке местного самоуправления и конституционные положения об особом статусе Донбасса.

Деятели ОПЗЖ считают, что только с выполнением Минских соглашений Украина сможет прекратить внутренний конфликт и преодолеть энергетический кризис. В субботу наступает годовщина подписания Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, которое состоялось 12 февраля 2015 года в Минске.