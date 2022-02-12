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Рубрика: В мире

Зеленскому выдвинули ультиматум по Минским соглашениям

Текст: Александр Саможнев

Выполнить Минские соглашения или уйти в отставку, с таким требованием выступила к президенту Владимиру Зеленскому и его команде Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ).

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости
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"Власть обязалась вернуть на Украину мир. Она этого не сделала и должна уйти в отставку", - говорится в заявлении. Оппозиционные политики настаивают на реальных действиях для восстановления мира. В этой связи требуют от действующей власти организовать продуктивную работу Трехсторонней контактной группы и согласовать позиции в "нормандском формате". А также принять законы об особенностях выборов в Донецке и Луганске, об особом порядке местного самоуправления и конституционные положения об особом статусе Донбасса.

Деятели ОПЗЖ считают, что только с выполнением Минских соглашений Украина сможет прекратить внутренний конфликт и преодолеть энергетический кризис. В субботу наступает годовщина подписания Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, которое состоялось 12 февраля 2015 года в Минске.

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине

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