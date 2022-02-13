Американский эксперт назвал вымыслом заявления США о войне на Украине

Американский политолог Дэвид Хендриксон считает вымыслом заявления американской разведки о возможности эскалации между Россией и Украиной. Эксперт высказал свое мнение в статье "Почему Вашингтон сошел с ума из-за Украины" для журнала National Interest, передает РИА Новости.

Хендриксон уверен, что американская разведка выдумала "войну на Украине" и использовала ее для противодействия "Северному потоку-2" и увеличения продаж СПГ.

"Войны не будет, - уверен политолог. - Это США и их подхалимы в СМИ выдумывают".

По мнению эксперта, Вашингтон пытается использовать ситуацию в своих корыстных целях. Так, передача оружия Украине была в интересах американского военно-промышленного комплекса.