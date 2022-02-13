Ангела Меркель примет участие в избрании президента Германии

Новости

Мужская гонка преследования по биатлону на Олимпиаде в Пекине. Онлайн 13:45
Врач рассказала, как восстановиться после "омикрона" 13:09
Норвежской биатлонистке стало плохо на финише пасьюта на Олимпиаде 13:06
Владельцы самолетов начали вводить запрет на полеты на Украину 13:04
С начала зимы прирост снега в Москве составил 160 см 12:35
Женская гонка преследования по биатлону на Олимпиаде в Пекине. Онлайн 12:00
Субмарину США обнаружили самолеты и подлодка ТОФ 11:03
Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров в Софии отложен 10:57
Экономист назвал две самые перспективные валюты 10:54
Хоккеист Шарипзянов эмоционально отреагировал на поражение от Чехии 10:48
Захарова: Для Запада Олимпиада - не праздник 10:19
Росавиация сняла санкции с "Витязь-Аэро", чей вертолет упал в Курильское озеро 09:48
Федотов будет защищать ворота сборной России по хоккею в четвертьфинале ОИ 09:37
Западные авиакомпании могут прекратить полеты на Украину с 14 февраля 09:08
Американский эксперт назвал вымыслом заявления США о войне на Украине 08:55
Иммунолог рассказала, как провести самотестирование на COVID-19 08:40
Пушков: Заявление Венгрии о ЕС отражает общественные настроения 07:35
Песков объяснил, почему Европа покупает газ по высоким ценам 07:19
Валиева получила 26-й стартовый номер в короткой программе 06:44
Посол РФ в Швеции назвал расширение НАТО самой большой угрозой для России 06:32
Гришин победил Найта на турнире UFC 271 06:22
В Якутии возбудили дело после гибели шести человек во время пожара 06:01
Валиева провела безошибочную тренировку на ОИ 06:00
Политолог Рар: ФРГ нужно договориться с Россией об увеличении поставок газа 05:25
Спасатели подняли затонувший в приморском порту краболов 05:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Викторина: Сможете ли вы по фото понять, где оно сделано
Викторина: Сможете ли вы по фото понять, где оно сделано
Расписание трансляций олимпийских соревнований на 13 февраля
Расписание трансляций олимпийских соревнований на 13 февраля
13.02.2022 13:36
Рубрика: В мире

Ангела Меркель примет участие в избрании президента Германии

Текст: Екатерина Забродина
В воскресенье, 13 февраля, в Германии пройдут выборы федерального президента. У наблюдателей нет сомнений, что действующий глава государства Франк-Вальтер Штайнмайер будет переизбран на второй срок. Хотя некоторые партии выставили своих кандидатов в качестве пусть формальной, но альтернативы безусловному фавориту.
Фото: Константин Завражин/РГ Фото: Константин Завражин/РГ
Фото: Константин Завражин/РГ

Как выбирают президента в германии

Как известно, в Германии президента избирают не на всеобщих выборах, а в ходе голосования в Федеральном собрании, которое созывается специально для этой цели. Сегодня, 13 февраля, оно соберется в 17-й раз с 1949 года. Специальный конституционный орган включает поровну депутатов бундестага и делегатов от земельных парламентов (ландтагов). При этом непосредственными выборщиками вовсе не обязательно выступают сами законодатели: фракции партий, представленных в ландтагах, имеют право отправить в Берлин своих сторонников, в том числе известных медийных лиц от спортсменов до актеров. Известно, что на этот раз в работе Федерального собрания примут участие немецкий астронавт Александр Герст, некоторые игроки национальной сборной по футболу, а главной звездой должна стать экс-канцлер Ангела Меркель, которая, как ожидается, всего на один день вернется в политику. Ее выдвинули христианские демократы земли Мекленбург - Передняя Померания. Так что главной интригой этих выборов остается вопрос, действительно ли Меркель появится среди выборщиков, ведь она обещала никогда больше не возвращаться к политическим делам.

Власти ФРГ заявили, что геополитическая ситуация может повлиять на запуск "Северного потока-2"

Обычно церемония проходит в стенах бундестага. Как пишет Spiegel online, в день выборов президента там становится тесно, синие депутатские кресла отвинчивают, вместо них в зале пленарных заседаний расставляют обычные стулья вплотную друг к другу, чтобы все поместились. Однако на этот раз из-за пандемии и требований дистанции Федеральное собрание соберется в нескольких метрах от здания рейхстага - в так называемом доме Пауля Лёбе, современном вспомогательном здании (оно носит имя президента рейхстага времен Веймарской республики), где обычно заседают комитеты бундестага и парламентарии со своим аппаратом. Там 1472 делегата рассредоточатся по пяти этажам. У каждого на запястье будет идентификационный браслет, подтверждающий отрицательный тест на ковид.

Что может президент

Президентом ФРГ может стать любой гражданин Германии, достигший 40 лет и обладающий избирательным правом. Его избирают на пять лет, а переизбираться можно всего один раз. Как отмечает издание, в Германии президент не обладает большим влиянием (страной управляет правительство во главе с федеральным канцлером), однако выполняет важные репрезентативные функции, имеет право инициировать дебаты, задавать темы политической повестки и вообще "располагает большой трибуной". В частности, президент ФРГ представляет страну на международной арене, заключает соглашения с другими государствами, аккредитует и принимает послов. Согласно Основному закону ФРГ, он также участвует в формировании правительства. Как известно, именно федеральный президент вносит в парламент кандидатуру федерального канцлера, по которой уже есть политический консенсус, и затем приводит его к присяге. Президент имеет право распустить парламент, если кандидатура канцлера после трех раундов не наберет в бундестаге абсолютное большинство голосов или если канцлер утратит доверие парламента. Также президент назначает и освобождает от должности министров (правда, по предложению канцлера), федеральных судей, чиновников федерального уровня и офицеров. Он ставит заключительную подпись под федеральными законами, чтобы они вступили в силу. Ему принадлежит право помилования.

Кто на новенького

В Германии появится должность поэта при бундестаге

В 2017 году дворец Бельвю занял экс-министр иностранных дел социал-демократ Франк-Вальтер Штайнмайер. Сейчас 66-летний политик считается безусловным фаворитом и готовится к переизбранию. Однако у него есть три соперника. "Альтернатива для Германии" выдвинула в президенты экономиста, эксцентричного публициста и автора бестселлеров по финансовой политике Макса Отто. В кругах бизнес-журналистов 57-летний Отто за свои прогнозы получил прозвище "пророк крушения". Вообще-то он возглавлял правоконсервативный Союз ценностей внутри ХДС, в рядах которой состоял с 1991 года, и его решение баллотироваться от "Альтернативы" вызывало большой скандал внутри обеих партий.

"Левые" предложили своего кандидата - беспартийного врача Герхарда Траберта, который всего на полгода моложе Штайнмайера. Господин Траберт известен как социальный деятель. В то время как Штайнмайер работал над докторской диссертацией по теме бездомности, его нынешний оппонент запустил практический проект "поликлиник на колесах" - автобусов, где бесплатно оказывали медицинскую помощь людям, не имеющим крова. Он также лечил беженцев на греческом острове Лесбос. Траберг уже успел эпатировать публику обещанием - избраться президентом и отправиться в Средиземное море спасать мигрантов. Во дворце Бельвю он также хочет освободить место для бездомных.

Наконец, единственной женщиной-кандидатом в президенты стала 41-летняя астрофизик Штефани Гебауэр, работавшая в Немецком аэрокосмическом центре "наукограда" Берлин-Адлерсхоф. Ее выдвинула малая партия "Свободные избиратели". Осенью госпожа Гебауэр проиграла на выборах в бундестаг в избирательном округе Бранденбурга. Однако в городке Креммен она весьма популярна и возглавляет там муниципальный совет.

В мире Европа Германия

Главное сегодня

За сутки в России госпитализировали 12 653 человека с COVID-19
Песков: РФ заинтересована в сотрудничестве со всеми, включая США и Европу
Врач Исаев: "Омикрон" может привести к нейроковиду и системным воспалениям
Западные авиакомпании могут прекратить полеты на Украину с 14 февраля
Мужская сборная России по керлингу одержала третью победу на Олимпиаде
Страны Веймарского треугольника готовы к диалогу с Россией по вопросам безопасности
Что иностранцу хорошо, то и русскому полезно?