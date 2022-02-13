Ангела Меркель примет участие в избрании президента Германии

В воскресенье, 13 февраля, в Германии пройдут выборы федерального президента. У наблюдателей нет сомнений, что действующий глава государства Франк-Вальтер Штайнмайер будет переизбран на второй срок. Хотя некоторые партии выставили своих кандидатов в качестве пусть формальной, но альтернативы безусловному фавориту.

Как выбирают президента в германии

Как известно, в Германии президента избирают не на всеобщих выборах, а в ходе голосования в Федеральном собрании, которое созывается специально для этой цели. Сегодня, 13 февраля, оно соберется в 17-й раз с 1949 года. Специальный конституционный орган включает поровну депутатов бундестага и делегатов от земельных парламентов (ландтагов). При этом непосредственными выборщиками вовсе не обязательно выступают сами законодатели: фракции партий, представленных в ландтагах, имеют право отправить в Берлин своих сторонников, в том числе известных медийных лиц от спортсменов до актеров. Известно, что на этот раз в работе Федерального собрания примут участие немецкий астронавт Александр Герст, некоторые игроки национальной сборной по футболу, а главной звездой должна стать экс-канцлер Ангела Меркель, которая, как ожидается, всего на один день вернется в политику. Ее выдвинули христианские демократы земли Мекленбург - Передняя Померания. Так что главной интригой этих выборов остается вопрос, действительно ли Меркель появится среди выборщиков, ведь она обещала никогда больше не возвращаться к политическим делам.

Обычно церемония проходит в стенах бундестага. Как пишет Spiegel online, в день выборов президента там становится тесно, синие депутатские кресла отвинчивают, вместо них в зале пленарных заседаний расставляют обычные стулья вплотную друг к другу, чтобы все поместились. Однако на этот раз из-за пандемии и требований дистанции Федеральное собрание соберется в нескольких метрах от здания рейхстага - в так называемом доме Пауля Лёбе, современном вспомогательном здании (оно носит имя президента рейхстага времен Веймарской республики), где обычно заседают комитеты бундестага и парламентарии со своим аппаратом. Там 1472 делегата рассредоточатся по пяти этажам. У каждого на запястье будет идентификационный браслет, подтверждающий отрицательный тест на ковид.

Что может президент

Президентом ФРГ может стать любой гражданин Германии, достигший 40 лет и обладающий избирательным правом. Его избирают на пять лет, а переизбираться можно всего один раз. Как отмечает издание, в Германии президент не обладает большим влиянием (страной управляет правительство во главе с федеральным канцлером), однако выполняет важные репрезентативные функции, имеет право инициировать дебаты, задавать темы политической повестки и вообще "располагает большой трибуной". В частности, президент ФРГ представляет страну на международной арене, заключает соглашения с другими государствами, аккредитует и принимает послов. Согласно Основному закону ФРГ, он также участвует в формировании правительства. Как известно, именно федеральный президент вносит в парламент кандидатуру федерального канцлера, по которой уже есть политический консенсус, и затем приводит его к присяге. Президент имеет право распустить парламент, если кандидатура канцлера после трех раундов не наберет в бундестаге абсолютное большинство голосов или если канцлер утратит доверие парламента. Также президент назначает и освобождает от должности министров (правда, по предложению канцлера), федеральных судей, чиновников федерального уровня и офицеров. Он ставит заключительную подпись под федеральными законами, чтобы они вступили в силу. Ему принадлежит право помилования.

Кто на новенького

В 2017 году дворец Бельвю занял экс-министр иностранных дел социал-демократ Франк-Вальтер Штайнмайер. Сейчас 66-летний политик считается безусловным фаворитом и готовится к переизбранию. Однако у него есть три соперника. "Альтернатива для Германии" выдвинула в президенты экономиста, эксцентричного публициста и автора бестселлеров по финансовой политике Макса Отто. В кругах бизнес-журналистов 57-летний Отто за свои прогнозы получил прозвище "пророк крушения". Вообще-то он возглавлял правоконсервативный Союз ценностей внутри ХДС, в рядах которой состоял с 1991 года, и его решение баллотироваться от "Альтернативы" вызывало большой скандал внутри обеих партий.

"Левые" предложили своего кандидата - беспартийного врача Герхарда Траберта, который всего на полгода моложе Штайнмайера. Господин Траберт известен как социальный деятель. В то время как Штайнмайер работал над докторской диссертацией по теме бездомности, его нынешний оппонент запустил практический проект "поликлиник на колесах" - автобусов, где бесплатно оказывали медицинскую помощь людям, не имеющим крова. Он также лечил беженцев на греческом острове Лесбос. Траберг уже успел эпатировать публику обещанием - избраться президентом и отправиться в Средиземное море спасать мигрантов. Во дворце Бельвю он также хочет освободить место для бездомных.

Наконец, единственной женщиной-кандидатом в президенты стала 41-летняя астрофизик Штефани Гебауэр, работавшая в Немецком аэрокосмическом центре "наукограда" Берлин-Адлерсхоф. Ее выдвинула малая партия "Свободные избиратели". Осенью госпожа Гебауэр проиграла на выборах в бундестаг в избирательном округе Бранденбурга. Однако в городке Креммен она весьма популярна и возглавляет там муниципальный совет.