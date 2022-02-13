Арктика становится для туристов все более непредсказуемой

Арктика становится все более непредсказуемой, в том числе и для туристов. И, увы, небезопасной. Конечно, любителям лыж, охотникам за русским холодом и полярными сияниями снега и зрелищ еще хватит. Однако очень скоро арктический ландшафт, по общему мнению ученых, очень сильно изменится.

Лед, которому 567 тысяч лет, ученые добыли в Антарктиде. Он поможет понять, как проходит изменение климата. Фото: Ирина Алехина/Фото предоставлены Арктическим и антарктическим НИИ

Площадь самого большого на Полярном Урале ледника ИГАН за последний год потеряла в объеме три миллиона кубометров. Это примерно 270 пятиэтажных домов на три подъезда. А за полвека ледник уменьшился больше чем вдвое. Особенно интенсивно повышение температуры и таяние ледников проходит с 2010 года.

За последние 50 лет среднегодовая температура воздуха на Ямале выросла на 3,5 градуса. За эти годы полностью растаял ледник МГУ, который по объему практически не уступал ИГАНу. Как отмечают ученые, к 2020 году от него осталось только небольшое озеро.

Специалисты не исключают, что лет через десять-пятнадцать мокрое место останется и от ИГАНа. При этом, как отмечают ученые, сейчас в долине, где расположен ИГАН, толщина снега лавиноопасная. В результате перепада температур зимой и таяния ближе к весне, как правило, формируется несколько слоев разной плотности с большим количеством ледяных корок. Поэтому, предупреждает научный сотрудник МГУ имени М.В. Ломоносова Михаил Иванов, весной туристам нужно быть очень осторожными. К слову, по одной из версий группа Дятлова в 1959 году погибла от схода лавины в окрестностях горы Холатчахль на Полярном Урале.

Что ждет туристов уже в ближайшие годы, по мнению ученых, зависит, насколько интенсивно будет протекать потепление. А в Арктике оно, как известно, происходит стремительнее, чем в других регионах страны и мира. Так что ландшафт здесь изменится в ближайшие годы.

В долине, где расположен арктический ледник ИГАН, толщина снега лавиноопасная. Весной туристам нужно быть очень осторожными

Изменения климата уже и сегодня отражаются вовсю на ландшафтной структуре в Арктике, что показали наблюдения ученых на полигонах в Надымском и Тазовском районах Ямала. Площадь озер там за полвека уменьшилась почти в полтора раза, идет интенсивное разрушение берегов рек и эрозия почв. Резко увеличивается и риск природных пожаров.

А чего стоят знаменитые на весь мир газовые воронки на Ямале! Их глубина с 20-этажный дом. Они образовались из-за взрывов газа, вырвавшегося наружу из-за таяния вечной мерзлоты. Так что перемены только начались. И не остановятся, пока будет продолжаться потепление климата.

Антарктика

Тайна ледникового периода

567 тысяч лет - это возраст льда, который подняли ученые Арктического и антарктического НИИ на станции Восток в Центральной Антарктиде.

Скважина, из которой извлекли лед, расположена в толще ледника над озером Восток. Столь древний пласт вынут с глубины 3453 метра. Задача ученых - добраться до глубины 3610 метров, где залегают льды возрастом постарше - до 1,2 миллиона лет. И она может быть достигнута уже через год.

Как пояснил "РГ" Александр Макаров, директор Арктического и антарктического НИИ, ледяной купол над озером Восток содержит уникальные данные о процессах, происходивших на Земле на протяжении нескольких миллионов лет. По добытым полярниками ледяным кернам можно точно реконструировать температурный режим, оценить солнечную и вулканическую активность, плотность и газовый состав атмосферы, в том числе содержание парниковых газов. И узнать, какие климатические условия были тогда на Земле.

А на основе полученных данных выстроить модели будущих возможных климатических колебаний на планете. Они лягут в основу исследований важнейших отраслей науки и экономики. Сейчас стоит задача - добыть лед в 1,5 миллиона лет.

"Миллион лет назад на Земле случился среднеплейстоценовый климатический переход - продолжительность основного климатического цикла возросла с 40 до 100 тысяч лет, а амплитуда колебаний температуры увеличилась вдвое, - отмечает Александр Макаров. - Это означает, что временной разрыв между наступлением очередного "ледникового периода" увеличился в 2,5 раза. Одна из возможных причин - снижение количества CO2 в атмосфере. Проверить эту версию нам поможет лед возрастом 1,5 миллиона лет и более".

Озеро Восток - одно из крупнейших на Земле, обнаружено в Антарктиде в конце минувшего века в районе российской антарктической станции Восток. Миллионы лет его экосистема изолирована подо льдом на глубине около 4 километров. Это самое малоизученное место на планете. Предполагаемая площадь озера - около 16 тысяч квадратных километров.

Подготовила Татьяна Тюменева