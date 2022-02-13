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13.02.2022 16:03
Рубрика: В мире

Австрия не намерена отказываться от "Северного потока-2"

Текст: Юрий Когалов

Власти Австрии выступают за запуск газопровода "Северный поток-2" и не намерены отказываться от участия в этом проекте, как того хотят от Вены некоторые другие страны. Об этом заявила министр цифровизации и экономики Альпийской республики Маргарете Шрамбёк в эфире телеканала ORF-2.

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"Я знаю, что есть страны, которые хотят, чтобы Австрия вообще отказалась от "Северного потока-2", - отметила Шрамбёк, добавив, что ни она, ни глава МИД республики не намерены уступать этому давлению. По словам министра, ее страна вложила очень много средств в этот проект (она находится на втором месте после Германии по объемам инвестиций). "Тема газа для нас очень важная", - подчеркнула Шрамбёк.

Она также отметила, что в ЕС намерены наложить санкции на "Северный поток-2", если Россия, как утверждают на Западе, нападет на Украину. "Но мы все надеемся, что никакого вторжения не будет. Если не будет вторжения, "Северный поток-2", естественно, должен быть принят в эксплуатацию", - указала Шрамбёк. В то же время она обратила внимание, что эти возможные санкции не затронут существующие поставки газа из России в Европу.

"ЕС говорит о санкциях, если они потребуются, но Австрия готова поддерживать поиск диалога", - добавила министр, касаясь напряженности вокруг Украины.

В мире Европа Австрия Газопровод "Северный поток-2"

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