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13.02.2022 22:04
Рубрика: Общество

Более 607 тысяч человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию

Текст: Юрий Гаврилов

Последние данные о ситуации с коронавирусом в армии в воскресенье вечером опубликовали в специальном бюллетене на сайте военного ведомства России.

Армию переводят на новый способ тестирования на COVID-19

Там сказано, что за прошедшие сутки от COVID-19 выздоровели 272 военнослужащих. Общее количество представителей Вооруженных сил, которые с начала пандемии избавились от новой коронавирусной инфекции, достигло в армии и на флоте почти 50,9 тысячи человек.

Под постоянным наблюдением врачей сейчас находятся 5 356 военнослужащих. У них с помощью тестирования была обнаружена опасная инфекция. Около 1 900 военных с COVID-19 лежат в ведомственных госпиталях. 37 заболевших лечатся у гражданских медиков. 83 находятся в обсерваторах. Еще 3 535 человек изолированы на дому.

Сообщается, что один заболевший находится в тяжелом состоянии. Еще у двух пациентов врачи диагностировали среднюю тяжесть заболевания. У остальных ярко выраженных симптомов болезни нет.

Среди военных сотрудников, курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ на сегодняшний день выявлены 207 человек с коронавирусом. У гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена у 1 384 человек.

В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах Минобороны России сейчас лечатся чуть более тысячи ста человек, 295 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, с начала работы многопрофильных центров, возведенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь там оказали более 30,7 тысячи пациентов, из которых более 12,1 тысячи гражданские люди. "Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях медицинских центров, выздоровели и были выписаны", - сказано в бюллетене.

К настоящему времени в Вооруженных силах плановую ревакцинацию прошли 607 222 человека, сообщили в Минобороны РФ.

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