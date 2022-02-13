Британские ученые: Следующий штамм COVID может убить гораздо больше людей

Новости

В Роспотребнадзоре дали рекомендации, сколько нужно пить зимой 20:47
Чумаков сообщил, что больной с "омикроном" может заразить до 16 человек 20:41
Украинские военные устроили стрельбу в кафе в Донецкой области 20:32
Кандидат в президенты Франции Пекресс выступила против принятия Украины в НАТО 20:31
Выдающемуся тренеру Татьяне Тарасовой исполнилось 75 лет 20:28
Врач назвал боли в костях, потерю веса и кашель возможными симптомами рака 20:19
Генсек ОБСЕ: СММ продолжит свою работу на Украине 20:15
Чумаков: 2% населения Земли вымерло бы, если бы не вакцины от ковида 19:48
В Индии запретили фильм о любви мужчины-офицера и мальчика из Кашмира 19:31
Путин поздравил тренера по фигурному катанию Татьяну Тарасову с юбилеем 18:22
Власти Москвы проверят обоснованность повышенных начислений за ЖКУ в Коптево 18:13
Госавиаслужба: Оснований для закрытия неба над Украиной нет 17:40
Открывший стрельбу в квартире уральский пенсионер убил свою жену 17:37
В "Слуге народа" назвали ситуацию вокруг "вторжения" РФ спецоперацией США 17:18
Юрист напомнил дачникам о штрафах, актуальных для зимы 17:15
В Самаре сына замглавы МВД арестовали по делу о взятке 17:12
Российские конькобежцы вышли в полуфинал Олимпиады 16:52
Умерла переводчица Ленина и Чехова Мария Антония Кабрер 16:23
Российского рэпера нашли убитым в квартире в Сочи 16:17
Австрия не намерена отказываться от "Северного потока-2" 16:03
Святыню христианского мира специально вынесли из Лувра для делегации РПЦ 15:34
Синоптик пообещал аномальное тепло до конца февраля с переходом на март 15:34
В ЛДПР призвали не верить слухам о смерти Жириновского и намерены найти распространителей фейков 15:28
Назван состав мужской сборной России по биатлону на масс-старт Игр-2022 14:56
В Свердловской области мужчина устроил стрельбу в квартире 14:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Опрос "РГ": Чему, по вашему мнению, мешают дети? И мешают ли?
Викторина: Сможете ли вы по фото понять, где оно сделано
Викторина: Сможете ли вы по фото понять, где оно сделано
Расписание трансляций олимпийских соревнований на 14 февраля
Расписание трансляций олимпийских соревнований на 14 февраля
13.02.2022 20:12
Рубрика: Общество

Британские ученые: Следующий штамм COVID может убить гораздо больше людей

Текст: Ирина Невинная
Во многих штатах США и странах Европы смягчают, а то и вовсе отменяют ограничения по коронавирусу. Однако в ВОЗ предупреждают, что пандемия пока не закончена, а ученые не исключают, что новый штамм, который придет за "омикроном", может нанести гораздо больший вред, чем его предшественник.
Фото: Александр Корольков/ РГ Фото: Александр Корольков/ РГ
Фото: Александр Корольков/ РГ

"Будущий вариант COVID-19 может быть гораздо более опасным и привести к гораздо большему числу смертей и случаев серьезных заболеваний, чем "омикрон", предупреждают ведущие британские ученые", - пишет The Guardian.

Врач-инфекционист рассказала, как распространяются два штамма COVID-19

Они считают, что необходимо проявлять осторожность при отмене последних ограничений на COVID и требуют от правительства представить обоснования в поддержку решения о прекращении всех запретов.

Эпидемиолог профессор Марк Вулхаус из Эдинбургского университета подчеркнул опасность широко распространившегося мнения, что вслед за "омикроном" и другие варианты коронавируса будут продолжать оказывать более мягкое воздействие.

"Вариант "омикрона" произошел не от варианта "дельты". Он произошел из совершенно другой части генеалогического древа вируса. И поскольку мы не знаем, откуда в генеалогическом древе вируса появится новый вариант, мы не можем знать, насколько он может быть патогенным. Он может быть менее патогенным, но с такой же легкостью может быть и более патогенным", - цитирует ученого The Guardian.

Эту точку зрения поддержал вирусолог, профессор Лоуренс Янг из Йорикского университета. "Люди, похоже, думают, что произошла линейная эволюция вируса от "альфы" к "бете", от "дельты" к "омикрону", - сказал специалист. - "Но это просто не тот случай. Идея о том, что вирусные варианты будут обязательно продолжать становиться более мягкими, неверна. Новый может оказаться еще более патогенным, чем, например, "дельта"-вариант".

Фото: iStock
Директор НМИЦ предупредил об угрозе "омикрона" для несовершеннолетних

Доктор Дэвид Набарро, специальный посланник Всемирной организации здравоохранения по COVID-19, также подчеркнул неопределенность того, как могут вести себя будущие варианты: "После "омикрона" будет больше вариантов, и если они будут более контагиозными, они будут доминировать. Кроме того, они могут вызывать различные формы заболеваний, другими словами, они могут оказаться более смертоносными или иметь более долгосрочные последствия".

Такой же точки зрения придерживаются и российские специалисты. О том, что дальнейшая эволюция коронавируса может преподнести нам как более "мягкие", так и более патогенные штаммы, и заранее это предугадать невозможно, говорила в интервью "РГ" заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Наталья Пшеничная.

В ВОЗ подчеркивают, что пандемия пока далека от завершения, Дэвид Набарро призвал власти разных стран учесть возможность резкого увеличения числа больных людей, нуждающихся в стационарной помощи. "Было бы разумно поощрять людей последовательно защищать себя и других. Подход, который не делает этого, был бы азартной игрой с потенциально серьезными последствиями. Я не вижу никаких плюсов в такой авантюре. Пандемии предстоит пройти долгий путь, и, как и в случае с момента ее начала, люди и их лидеры будут влиять на ее долгосрочные последствия посредством действий, которые они предпринимают сейчас ", - заключил представитель ВОЗ.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Биатлонист Эдуард Латыпов завоевал бронзу в гонке преследования
За сутки в России госпитализировали 12 653 человека с COVID-19
Песков: РФ заинтересована в сотрудничестве со всеми, включая США и Европу
Субмарину США обнаружили самолеты и подлодка ТОФ
Западные авиакомпании могут прекратить полеты на Украину с 14 февраля
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно сдавать ПЦР-тест
Как обезопасить себя при посещении сайтов и соцсетей