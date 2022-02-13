ЦБ в восьмой раз подряд повысил ключевую ставку, но цены пока все равно растут

Банк России в восьмой раз подряд повысил ключевую ставку: она увеличена сразу на один процентный пункт и теперь составляет 9,5% годовых. ЦБ повышает ставку уже почти год на фоне высокой инфляции, сбить которую пока не удается. По мнению Банка России, высокая инфляция может говорить о дисбалансе в экономике - эта ситуация почти наверняка потребует и новых повышений ключевой ставки.

Такой высокой, как сейчас, инфляция в России не была уже шесть лет. Фото: Getty Images

По данным Росстата, в начале февраля годовая инфляция ускорилась до 8,8%. По итогам 2021 года уровень инфляции составил 8,4% - это максимум с 2015 года. Инфляция ускоряется с прошлой зимы, в марте 2021 года Банк России для борьбы с ускоренным ростом цен начал цикл повышения ключевой ставки с рекордно низкого для постсоветской истории России показателя 4,25%.

Вопреки ожиданиям ЦБ, перелома в динамике инфляции на сегодняшний день не произошло, констатировала глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Более того, ее устойчивые компоненты даже усилились. Основная причина - нарастающие дисбалансы в экономике. В результате требуется более жесткая денежно-кредитная политика, чем мы предполагали раньше. При этом возвращение годовой инфляции к целевым 4% мы ожидаем теперь только в середине следующего года", - сообщила она. По итогам 2022 года темпы роста цен удастся сбить до 5-6%, рассчитывают в ЦБ.

По словам Набиуллиной, нынешний рост российской экономики было бы ошибочно считать устойчивым и сбалансированным: высокая инфляция - индикатор нарастающего перегрева экономики.

"Если не принимать мер по возвращению экономики на траекторию сбалансированного роста, ее перегрев будет усиливаться и приведет к неконтролируемому разгону инфляции и последующему замедлению роста экономики вплоть до рецессии. Высокая инфляция сводит на нет все преимущества экономического роста для людей, угрожая их реальным доходам и сбережениям", - подчеркнула Набиуллина. Перегрев экономики - следствие усиливающегося дисбаланса между спросом и предложением, узких мест в логистике из-за пандемии, нехватки рабочей силы, считают в ЦБ.

Вернуть инфляцию к 4% в этом году без рецессии уже невозможно

В этих условиях, по словам Набиуллиной, раздача дешевых кредитов (смягчение монетарной политики и снижение ставки. - "РГ") не сможет быстро расширить выпуск, но продолжит подстегивать спрос. "Избыточный спрос - это рост спроса, который означает не рост потребления, а рост цен. Именно поэтому мы продолжаем цикл повышения ключевой ставки", - добавила Набиуллина.

В целом временные проинфляционные факторы на стороне предложения оказались более длительными, это привело к ускорению инфляции в два раза выше цели Банка России. "Появилось даже мнение, что повышение ключевой ставки никак не сдерживает рост цен. На самом деле, если бы мы не начали повышать ставку весной прошлого года, инфляция сегодня сложилась бы гораздо выше 10%", - заявила Набиуллина. Вернуть же инфляцию к целевым 4% в этом году без рецессии уже невозможно. "Для этого нам пришлось бы пойти на шоковое повышение ставки, которое создало бы угрозы как для устойчивости экономического роста, так и, возможно, финансовой стабильности. Сбалансированное решение - постепенная дезинфляция, которая вернет инфляцию к цели, не создавая рисков для устойчивого экономического роста", - сказала Набиуллина.

Брошь Эльвиры Набиуллиной в виде весов может говорить о поиске баланса в экономике. Фото: РИА Новости

Инфляция растет быстро, потому что рост ключевой ставки не имеет немедленного эффекта на сокращение темпов роста кредитных портфелей, говорит экс-зампред Банка России, гендиректор рейтингового агентства АКРА Михаил Сухов. "Сдерживать инфляцию необходимо даже в условиях существенного давления внешних факторов, чтобы исключить возникновение "инфляционной спирали". Нельзя исключать, что для стабилизации цен весной в дополнение к росту ключевой ставки будут применяться меры по дополнительному ограничению кредитной активности банков через макропруденциальные инструменты", - допускает Сухов.

Потенциальная граница повышения ставки сдвинута до 11%, но при таком уровне многие предприятия будут вынуждены рефинансироваться под процент, который не перекроет прибыль - следовательно, обострится угроза банкротств, опасается уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. По его мнению, нельзя и искусственно тормозить спрос в экономике. "Мы уже предлагали повышать госрасходы через систему smart borrowing. Выпускаемые минфином ОФЗ в данном случае выкупались бы российскими банками и немедленно перезакладывались в Банке России. Процентная ставка по ним не будет обременительной, так как три четверти доходов по ним перечислялось бы ЦБ на следующий год обратно в минфин", - говорит Титов.

По его словам, этим путем можно ежегодно привлекать сумму в 10-15% бюджетных доходов и направлять ее на повышение доходов пенсионеров, бюджетников, предоставление аналога food stamps, на детские пособия, медицинские и образовательные сертификаты. Одновременно - субсидировать процентные ставки и расширять кредитование. "Но это должны быть окрашенные средства, выдаваемые не в виде денег, а в виде связанных возможностей доступа к тем или иным товарам или услугам, имеющим социальное значение. Никакая часть этих средств не должна попадать к банкирам, промышленникам и предпринимателям иначе как через карманы граждан", - отмечает Титов.

По мнению главного экономиста агентства "Эксперт РА" Антона Табаха, ЦБ для борьбы с инфляцией действует в соответствии со своими возможностями. "Банк России начал борьбу с инфляцией одним из первых, а сейчас за нее берутся и мировые центробанки. Но не факт, что с инфляцией надо бороться любой ценой. Если для снижения инфляции до 4% потребуется урезать бюджетные расходы, то удар по экономике будет сильнее, чем от дополнительного роста цен. Что касается возможности "стравить" последствия очень мягкой мировой денежно-кредитной политики, то это вполне возможно. Но купировать монетарными методами последствия дефицита производственных компонентов, сырья или же физической нехватки работников вряд ли получится", - говорит эксперт.