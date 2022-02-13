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13.02.2022 18:38
Рубрика: Общество

Диетолог рассказала, какая крупа предотвращает старение сердца и мозга

Текст: Ирина Невинная
По сравнению со всем известной манкой менее популярный булгур, также вырабатываемый из пшеницы, имеет ряд преимуществ, эту крупу хорошо использовать для диетического питания и даже похудения, - сообщила врач-диетолог, старший научный сотрудник отделения профилактической и реабилитационной диетологии "ФИЦ питания и биотехнологии" Юлия Чехонина. В частности, включение булгура в рацион снижает риск многих заболеваний, включая сосудистые катастрофы и деменцию.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Булгур - это крупа, которая делается из твердых сортов пшеницы, как и манка. Но в отличие от манной крупы для него используется не шлифованное зерно, при его дроблении сохраняется и внутренняя часть - зародыш, и внешняя оболочка, то есть отруби. В этом и заключается главное преимущество булгура - в сохранении оболочки, - рассказала диетолог. - В результате в булгуре много пищевых волокон - 100 граммов сухой крупы содержат около 30% от суточной нормы потребления. Это высокое значение".

Фото: iStock
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В результате введение булгура в рацион помогает профилактике сердечно-сосудистых заболеваний - ИШМ, кардиомиопатии, аритмии, гипертонии, - отмечает диетолог.

"Пищевые волокна способствуют замедлению всасывания углеводов, холестерина, выводя их избыток из организма, выступая, по сути, в качестве метлы. Благодаря входящим в его состав сложным углеводам булгур не противопоказан при сахарном диабете. Диабетикам вполне можно использовать его в качестве гарнира, так как он не относится к тем продуктам, которые повышают уровень сахара в крови", - рассказала доктор.

Еще один плюс этой крупы - благодаря тому, что сохраняется оболочка зерна, в составе булгура много витаминов группы В. "Эти витамины необходимы для нашей нервной системы - они поддерживают активность нейронов, участвуют в обеспечении процессов запоминания, мышления, способствуют ровному эмоциональному фону. Поэтому употребление булгура также снижает риск нейродегенеративных заболеваний, включая болезни Альцгеймера и Паркинсона", - сообщила Юлия Чехонина .

"Наконец, эта крупа важна для поддержания здоровой микрофлоры нашего кишечника, а значит, и хорошего иммунитета. Пищевые волокна являются пребиотиком - это самая необходимая пища для микробиома. Также важно, что с булгуром можно похудеть. У него невысокая калорийность. На 100 граммов сухого продукта - 320-340 ккал. При этом если приготовить, сварив в воде - получится большая порция, граммов 300 готового продукта, а это уже полноценный обед на двоих человек", - заключила диетолог.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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