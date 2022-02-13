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13.02.2022 15:15
Рубрика: Общество

Директор НМИЦ предупредил об угрозе "омикрона" для несовершеннолетних

Текст: Ирина Невинная
Взрослым в окружении ребенка необходимо соблюдать меры профилактики против коронавирусной инфекции и стараться защитить детей младше 12 лет, которые не могут получить прививку, - сообщил директор Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Минздрава России Андрей Фисенко.

"Омикрон" высококонтагиозен. Дети сегодня заражаются им значительно чаще, чем иными штаммами новой коронавирусной инфекции. И если ранее мы отмечали бессимптомное течение COVID-19 у детей, то сейчас наблюдаем у них целый симптомокомплекс: высокую температуру тела, слабость, головную боль, насморк, кашель, першение и боль в горле, нередко диарею и в ряде случаев - сыпь", - сообщил Андрей Фисенко.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
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Он подчеркнул, что "омикрон" поражает верхние дыхательные пути и часто вызывает бронхиты, некорректное лечение которых может привести к осложнениям.

"Мы сейчас находимся в той ситуации, когда несерьезное отношение к собственному здоровью и здоровью близких, может повлечь за собой катастрофические последствия. Особенно это касается тех, кого мы пока не можем защитить вакциной - детей до 12 лет. К сожалению, дети также подвержены заболеванию коронавирусной инфекцией, и наша с вами главная задача - создать для них максимально безопасные условия", - настаивает доктор Фисенко.

Он перечислил необходимые меры, которые снижают риск заражения: взрослые, окружающие ребенка, должны соблюдать меры профилактики, включая вакцинацию и ревакцинацию. Кроме того, по-прежнему актуальны барьерные способы защиты: нужно носить маску, мыть и дезинфицировать руки, избегать скоплений людей, соблюдать социальную дистанцию.

"Безопасность и здоровье детей зависят от того, насколько ответственно взрослые подойдут к соблюдению всех этих несложных мер", - сказал Фисенко.

Ранее доктор отмечал, что по сравнению со взрослыми больными серьезные осложнения ковида у детей и подростков встречаются реже, тем не менее случаи тяжелого течения есть и далеко не единичны.

"У детей и подростков, перенесших COVID-19, возможны долгосрочные последствия - нарушения работы сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, когнитивные нарушения, может развиться иммунное воспаление", - предупредил Фисенко.

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