Дмитрий Медведев призвал усилить контроль за миграцией

Россия заинтересована в квалифицированных иностранных рабочих, легальном их труде, но приоритетами государства должны оставаться интересы и комфорт граждан нашей страны, считает заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. А в связи с мигрантами остается много нерешенных вопросов, вплоть до угроз национальной безопасности.

Внимание властей к миграционной политике на прошлой неделе получило новый формат. Президент подписал указ о создании межведомственной комиссии Совета безопасности по вопросам ее совершенствования. Возглавил ее зампред Совбеза, и в пятницу Медведев провел совещание о дополнительных мерах по интеграции и адаптации мигрантов в российском обществе.

"Приток мигрантов сейчас растет, особенно после спада в ряде стран противоэпидемических мер, и в 2021 году он стал на треть больше, чем в 2020-м. Ежегодно к нам приезжают несколько миллионов иностранных граждан", - констатировал Медведев. Зачастую это люди, живущие в соседних государствах, и они сохраняют свои традиции, язык, бытовые привычки, уклад жизни. По данным МВД, сегодня в стране численность самых крупных диаспор колеблется от одного до пяти миллионов человек. В основном это выходцы из стран Центральной Азии, группы весьма неоднородные, со своей спецификой, зачастую состоящие в конфликтах, сказал зампред Совбеза, а в местах компактного проживания мигрантов существует риск образования этнических анклавов. "Своего рода таких маленьких государств в государстве, которые живут и по собственным законам, и по собственным понятиям, и самое главное - игнорируют наши законы. Без должного контроля они могут и становятся, к сожалению, зачастую рассадником экстремистских и террористических настроений и очагами преступности", - заметил он.

Отношения между жителями таких районов и местными жителями весьма настороженные, часто враждебные, констатировал Дмитрий Медведев: для вспышки раздражения хватает буквально ничтожного повода, "достаточно спичку, что называется, поднести".

"Нам нужно усилить контроль за ситуацией в таких жилых микрорайонах и поселениях, вести профилактическую работу, в том числе и с лидерами этих самых диаспор", - считает он.

По данным МВД, сегодня в России численность самых крупных диаспор колеблется от одного до пяти миллионов человек

На местах же порой работа с мигрантами пущена на самотек, заявил замглавы Совета безопасности. Треть регионов вообще не разработала соответствующие программы, средств в бюджетах на эти цели нет.

Серьезная проблема для успешной адаптации иностранцев - плохое владение русским языком, в первую очередь среди старшего поколения. В России существует обязательный экзамен по языку, а также на знание истории страны и ее законов. Без него мигрантам не получить вид на жительство, патент на работу, ряд других важных документов. "Очевидно, он должен быть своего рода фильтром, чтобы в первую очередь допускать тех, кто является законопослушным и в достаточной мере образованным, тех, кто готов воспринимать нашу культуру, традиции, кто хотел бы по-настоящему здесь жить и работать", - считает Дмитрий Медведев. К системе организации экзамена есть много вопросов, поэтому он предложил обсудить тему на совещании.

Также важно, чтобы в других странах, особенно в ближнем зарубежье, люди изучали русский язык, знакомились с культурой России, в том числе та молодежь, которая проявляет желание приехать к нам на работу или учебу, подчеркнул зампред Совбеза. Такая работа уже ведется Россотрудничеством и МИДом, но она, по его словам, должна быть и более системной, и более активной.

В современной эпидемиологической обстановке особое значение приобрели вопросы медицинского обследования иностранцев, которые въезжают в Россию на длительный срок. "Важно, чтобы они не были источником инфекционных и социально опасных болезней", - подчеркнул Медведев. В России приняли федеральный закон, который устанавливает новые правила обязательных медицинских освидетельствований для отдельных категорий мигрантов. "Надо проанализировать ситуацию, сделать эти процедуры комфортными, разумными, но, безусловно, общеобязательными. Они должны распространяться на всех, даже если это будут несколько иные процедуры применительно к отдельным категориям", - заявил замглавы Совбеза.

В России заинтересованы в том, чтобы давать иностранцам возможность легально трудиться, получать образование, медицинскую помощь, растить детей, сказал Дмитрий Медведев в заключении. "Но хочу специально отметить, что приоритетом для нас остаются вопросы нашей национальной безопасности, нашего государства, благополучие и комфорт наших людей - именно наших людей", - подчеркнул он. Процессы адаптации мигрантов должны быть комфортными и безопасными и для них, "и для принимающей стороны, то есть для российского общества в целом", указал замглавы Совбеза.

Экзамен по русскому языку должен быть фильтром для допуска в страну законопослушных, образованных, готовых воспринимать нашу культуру иностранцев

Добавим, что в состав комиссии по миграционной политике входят также Генпрокурор, директор ФСБ, председатель СК, министры, представители парламента, администрации президента. Ее заседания будут проходить не реже одного раза в квартал.