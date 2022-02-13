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13.02.2022 14:06
Рубрика: В мире

ДНР: Наблюдатели ОБСЕ от США и Великобритании получили приказ покинуть Донбасс

Текст: Иван Сысоев
Сотрудники Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ от США и Великобритании получили приказы покинуть Донбасс. Об этом заявил Депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский, передает ТАСС.

"Насколько я знаю, представители ОБСЕ от Великобритании и США получили от своего руководства приказ уезжать. На вчерашний день представители из этих стран оставались на месте, - указал Бердичевский. - Думаю, они будут покидать Донбасс".

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Как сообщает телеканал RT со ссылкой на военного корреспондента Семена Пегова, автомобили ОБСЕ уже начали покидать Донецк. "Остались только те машины, которые имеют бронированную защиту, то есть предназначены для работы в экстремальных условиях", - отметил Пегов. По информации корреспондента, миссия ОБСЕ вывозит из Донецка оборудование и личные вещи.

Отзыв представителей западных стран из миссии ОБСЕ может свидетельствовать о подготовке Киевом провокаций на Донбассе, уверены в ЛНР. Представитель Луганской народной республики Родион Мирошник заявил РИА Новости, что это "сознательный шаг Запада по блокированию потока официальной информации из Украины". "Запад закроет не самое всевидящее, но международное мониторинговое око", - подчеркнул Мирошник

В мире экс-СССР Украина Международные организации ОБСЕ Обстановка на востоке Украины РГ-Видео

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