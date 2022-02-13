ДНР: Наблюдатели ОБСЕ от США и Великобритании получили приказ покинуть Донбасс

"Насколько я знаю, представители ОБСЕ от Великобритании и США получили от своего руководства приказ уезжать. На вчерашний день представители из этих стран оставались на месте, - указал Бердичевский. - Думаю, они будут покидать Донбасс".

Как сообщает телеканал RT со ссылкой на военного корреспондента Семена Пегова, автомобили ОБСЕ уже начали покидать Донецк. "Остались только те машины, которые имеют бронированную защиту, то есть предназначены для работы в экстремальных условиях", - отметил Пегов. По информации корреспондента, миссия ОБСЕ вывозит из Донецка оборудование и личные вещи.

Отзыв представителей западных стран из миссии ОБСЕ может свидетельствовать о подготовке Киевом провокаций на Донбассе, уверены в ЛНР. Представитель Луганской народной республики Родион Мирошник заявил РИА Новости, что это "сознательный шаг Запада по блокированию потока официальной информации из Украины". "Запад закроет не самое всевидящее, но международное мониторинговое око", - подчеркнул Мирошник