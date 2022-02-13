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Рубрика: Экономика

Экономист назвал две самые перспективные валюты

Текст: Матвей Линник

Самыми лучшими перспективами роста на сегодняшний день обладают доллар и швейцарский франк. Об этом агентству "Прайм" рассказал доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН Владимир Григорьев.

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По его словам, американская валюта является традиционным универсальным платежным средством, а экономика США - крупнейшей в мире.

Перспективы швейцарского франка, в свою очередь, обусловлены ролью страны в мировой финансовой системе, отметил экономист.

"Традиционно сильные позиции сохранит швейцарский франк благодаря социально-экономической стабильности и уникальной роли Швейцарии в мировых финансах, и он имеет все шансы укрепиться и по отношению к доллару, и к евро", - пояснил Григорьев.

Экономика Финансы Валютный рынок

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