Экс-глава МИД Греции выступил за невступление Украины в НАТО в течение 10 лет

Бывший министр иностранных дел Греции Никос Кодзиас, сохраняющий значительный политический вес и авторитет в Афинах, выступил за выработку мер взаимного доверия в целях деэскалации кризиса вокруг Украины.

В первую очередь, согласно статье греческого политика под названием "Украинский кризис, Европа и внешняя политика Греции", возможно заморозить потенциальное вступление Киева в НАТО.

"Что может произойти, особенно когда никто не думает о скором приглашении Украины в Альянс, это соглашение о том, что этот вопрос не будет рассматриваться в ближайшие 10 лет", - пишет Кодзиас в газете Kathimerini.

Во-вторых, считает экс-глава МИД Греции, Запад может согласиться на обещание "никогда не размещать ядерное оружие на Украине". Кроме того, механизм мер взаимного доверия между РФ и Западом мог бы включить положение о запрете приближения вооруженных сил "на определенную дистанцию к границам", а также запрет на организацию приграничных военных учений.

Также Кодзиас выступает за интенсификацию Нормандского переговорного формата, контроль ракетных систем, восстановление действия Договора по открытому небу и более активные дипломатические усилия Греции в качестве посредника.

"Греция может играть важную роль, как на международном уровне, так и в Европейском Союзе, если она займет роль посредника, арбитра и переговорщика вместо того, чтобы пассивно принимать решения, навязываемые другими странами", - отмечает политик.

Как сообщает Kathimerini, действующий глава МИД Греции Никос Дендиас прибудет Москву уже на следующей неделе - 18 февраля руководитель российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров проведет переговоры со своим греческим коллегой. В начале текущего месяца Дендиас посетил украинский Мариуполь, где встретился с представителями местной греческой диаспоры.